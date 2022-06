Por Agencias

Chicago.- Una atajada espectacular de Guillermo Ochoa, extendiéndose sobre la línea de gol con el pie y la mano izquierda, disimuló todas las carencias que mostró México frente a Ecuador ayer en el Soldier Field de Chicago. El portero del América atajó en dos tiempos un remate a quemarropa de Romario Ibarra y mantuvo el empate 0-0 en su tercer partido amistoso por Estados Unidos.

El juego intenso de los equipos multiplicó los choques, las barridas a destiempo y las patadas sin balón en el medio campo. Al 13’, Corona encabezó uno de los primeros ataques del Tricolor y, después de un remate desviado, quedó atrapado tras una temeraria entrada de Piero Hincapié, quien hizo palanca con su rodilla derecha y lo obligó a salir con ayuda de los doctores.

Pese a la salvada de Ochoa, Ecuador no se apagó y mostró la misma convicción en el segundo tiempo, cuando estuvo a punto de marcar la diferencia con un cabezazo de Ibarra que pasó desviado. Un remate flojo de Raúl Jiménez y un zurdazo de volea de Jesús Gallardo, apenas a unos metros del poste, fue lo más cercano que estuvo el equipo mexicano de cambiar el resultado.

A 10 minutos del final, el silbante Óliver Vergara detuvo el encuentro por la aparición del grito discriminatorio en contra del portero Alexander Domínguez, en otra muestra de la desesperación de los aficionados.

El técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, sostuvo que sigue “en la búsqueda de respuestas” para mejorar el nivel de su equipo a cinco meses de la Copa del Mundo de Qatar. Tras el empate 0-0 ante Ecuador, el argentino dijo que su principal preocupación “es la generación de jugadas”, pues “no jugamos como nosotros quisiéramos jugar”, pero afirmó que merecían la victoria.

“Estamos en la búsqueda de encontrar respuestas para ganar los partidos. Creo que hoy debimos haber ganado. El análisis de la generación de jugadas tiene aspectos diferentes, porque jugamos tres partidos distintos. Contra Nigeria creamos y sólo pudimos hacer dos; ante Uruguay las dos únicas jugadas que tuvimos fueron de presión, no hay una constante”, explicó.

Martino restó importancia a la falta de gol de sus delanteros, específicamente la de Raúl Jiménez, quien no ha tenido la misma contundencia que antes en sus jugadas frente al arco.

“Siempre hay una preocupación mayor de que (Jiménez) pueda tener las mejores oportunidades. Hoy definió bastante bien, pero tuvo otra movilidad y otra participación en el juego. Hay un criterio de aferrarse a que los goles son del 9 y no del resto. Para nosotros no es así. Me preocupa hasta cierto punto, pero nuestro mejor estado de forma tiene que llegar en noviembre”, concluyó.