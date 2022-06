Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este 5 de junio va a terminar la pesadilla en Tamaulipas y aunque la noche ha sido larga, va a iniciar un nuevo amanecer y Américo Villarreal va a ser gobernador, aseguró aquí el senador Ricardo Monreal Ávila.

“Pronto nos liberaremos del autoritarismo y de estos malos gobiernos, ustedes tienen la palabra, llegó la hora de Tamaulipas”, dijo.

“La noche ha sido larga, la noche de la corrupción, de la impunidad, la complicidad, del tráfico de influencias; todo se va a terminar, va a iniciar un nuevo amanecer, va a terminar la pesadilla que ha tenido postrados y atemorizados; este domingo va a ganar el proceso de transformación que encabeza Américo Villarreal”, expresó categórico.

“Se acabará la hipocresía, se irá la simulación y el saqueo y pronto este pueblo gobernará Tamaulipas”.

Al participar en el cierre de campaña este miércoles en el campo ‘Solidaridad’, el senador de Morena destacó que el doctor Américo Villarreal ha sido uno de los mejores senadores de la actual legislatura y refrendó el compromiso de todos para respaldar su próximo Gobierno.

“Quiero expresarles que nos consta que Américo es uno de los mejores senadores que ha tenido el Senado: decente, honesto, responsable, nunca faltó a una sesión, fue el mejor presidente de la Comisión de Salud del Senado. Por eso estamos aquí, porque todos los senadores del movimiento venimos a decirle Américo ahora que triunfen y el pueblo te lleve al poder, no vas a estar solo, van a estar contigo los senadores de la mayoría para sacar adelante a este enorme estado de Tamaulipas”, agregó.

Monreal Ávila mencionó que el doctor Américo y su esposa han desatado un gran movimiento social que trasciende lo partidario, por eso, insistió se va a terminar la pesadilla.

A manera de consejo, el legislador recomendó al candidato de Morena, PVEM y PT no confiarse y estar atentos para defender la voluntad que expresen los tamaulipecos en las urnas.

“No se confíen, estas noches que quedan van a tratar de hacer de las suyas, ya saben que perdieron y que la gente está decida a votar y a defender su voto; que nadie se duerma, que estemos pendientes que no haya una sola casilla sin representantes, vigilemos los centros receptores ahí va a estar la batalla definitiva”, indicó.

Asimismo confió que una vez que triunfe, Américo Villarreal será el mejor gobierno que haya tenido Tamaulipas. “Tú vas a ser el mejor gobernador de la historia de Tamaulipas”, aseveró.

“Américo no va a perder su sencillez y humildad porque Américo y su esposa son una pareja ejemplar, sus hijos y su hija son ejemplares, nunca perderán su sencillez y humildad porque ese será su escudo para servir a los que más necesitan”.

En el evento también se contó con la presencia de los senadores Lupita Covarrubias, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, José Narro y Eduardo Ramírez Aguilar, además de diputados federales y locales, la secretaria general del CEN de Morena, Citlalli Hernández Mora y la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo.