Por Agencias

Ciudad de México. Miguel Ángel Velázquez/La Jornada.- Este es el tiempo político de las mujeres, asegura Claudia Sheinbaum; y responde a incógnitas y aclara dudas: “sí, estoy preparada” para ser la candidata de Morena a la Presidencia de la República y continuar el proyecto de la 4T.

“De los nombres que ha manejado el Presidente de la República, yo soy la única que tiene un cargo de elección popular. Mira, hay nueve gobernadoras en el país, y siete son de nuestro movimiento. Antes esto era impensable para la historia de México. Ha habido siete mandatarias desde Claudia Plavlovich (Sonora, 2015-2021), y en ese momento sólo una había llegado a ese cargo en toda la historia, pero en tres, cuatro años, son nueve entidades de la República bajo el mando de mujeres. Sí, el país está listo para ser gobernado por una mujer.”

El dilema de la entrevista era saber con quién íbamos a hablar, con la jefa de Gobierno o con la candidata, o en qué momento político nos encontramos, pero la Doctora como le llaman en su equipo, quita la duda: “con Claudia, con Claudia”.

–El Presidente exige transparencia para el juego de la sucesión. ¿Eso se está cumpliendo?

–Pienso que en este momento, y en el futuro, lo más importante es continuar con el proyecto de transformación. ¿Quién va a hacerlo?, eso lo va a decidir una encuesta; ya se estableció el método, y el momento de definición para mí será pronto, para poder explicar a la ciudadanía, pero ahora soy la jefa de Gobierno y tengo una responsabilidad por encima de todo: los habitantes de esta ciudad.

“Este es un proyecto al que me comprometí cuando entré al gobierno de la ciudad, y debemos cumplirlo. Entonces, ahora estamos concentrados en eso, y ya en el momento que definamos la participación en la encuesta, lo haremos públicamente, abiertamente, pero si soy la jefa de Gobierno, el principal trabajo es ése, y ya lo dijo el Presidente: 16 horas al trabajo, cuatro horas a lo que viene, y cuatro para dormir.

“Esto es de un equipo, no de una persona. ¿Por qué? No solamente se trata de la historia de la que venimos, sino del proyecto de transformación. Me preguntas que si estoy preparada. Sí, estoy preparada, y todo lo demás te lo contesto en una siguiente entrevista”.

La mandataria capitalina sonríe con aplomo al señalamiento de que su candidatura es coreada por la gente en los actos a los que asiste. “Pues les agradezco mucho que griten ‘presidenta, presidenta’, la verdad. Es tiempo de mujeres. Lo dicen las encuestas. Preguntas sobre mujeres y todo el mundo está de acuerdo en que puedan ser senadoras, gobernadoras… presidentas. ¿No te parece increíble que en la historia de México sólo haya habido 14 o 16 gobernadoras?”

–En el proyecto de la 4T hay muchas mujeres incluidas, parece que el Presidente les tiene mucha confianza.

–Bueno, desde que fue jefe de Gobierno, si te acuerdas, su primer gabinete no fue paritario, había más mujeres que hombres, y no necesariamente fue porque la mujer sea más honesta, más ordenada, o porque sea mujer, sino porque está bien preparada, y por el proyecto que encabeza.

“Mira, más allá de mi persona, ¿qué hace el presidente López Obrador? ¿Cuál es su gran contribución? No es sólo que rompe con el poder económico, sino que instaura una base de derechos sociales, que es fundamental para el desarrollo de un estado de bienestar, y recupera el papel del Estado como parte de la rectoría en la economía, particularmente en los sectores estratégicos.”

–¿Tú crees que Morena tenga ya solidez ideológica suficiente como para poder ir adelante en una contienda por la Presidencia de la República en la que no va a figurar Andrés Manuel López Obrador en las boletas?

–Morena ganó en 2018 con un proyecto de nación y una gama muy plural de la sociedad que lo apoyó. Ahora, en 2024, debe ser igual: Morena con un frente muy amplio y en respaldo a la persona que va a encabezarlo. Morena tiene que ir consolidándose como partido. Morena nació en 2015.

–¿Hay necesidad en Morena de sacudir el árbol?

–¿En qué sentido lo dices?

–Para que se caiga lo que sobra.

–No. No se trata de hacer una purga. Creo que Morena debe representar un amplio conjunto de personas. Entonces, habrá gente que tendrá que pasar por la Comisión de Honestidad y Justicia, pero no creo que ese sea el gran tema.

“El tema es cómo se encabeza el siguiente proyecto y cómo se consolida más que el propio Morena, porque un partido político es un instrumento, no un fin en sí mismo. Lo que es el fin es la transformación de la sociedad, en lo que uno cree, en lo que uno se ha convencido, que es a lo que el Presidente de la República llama la revolución de las conciencias, que Morena ha asumido como tal y el proyecto de nación que viene hacia adelante después del 24.

“Caben las ideologías, pero Morena surgió de una pluralidad muy grande, esa pluralidad que está orientada al proyecto de nación que se está consolidando. Es decir, no es sólo ideológicamente, es un proyecto que se creó a partir de la realidad de México y a partir de esa realidad se diseña el proyecto. Entre la gente hay hartazgo por la corrupción del viejo régimen y, sin duda, hay futuro después del 24, pero tiene que consolidarse”.

–¿Qué opinas de la rectoría del Estado en la economía?

–Creo que el país es suficientemente rico y hay que evaluar muchas cosas, pero también hay que partir de lo que se tiene ahora. Lo cierto es que concesionar todos los servicios públicos generó un problema económico; hasta las cárceles estaban concesionadas.

“Se creó una gran desigualdad. El neoliberalismo llevó a una gran desigualdad no sólo en México, sino en el mundo entero, y particularmente en América Latina. Lo que se busca con la transformación es, al final, justicia.

“Hay sectores que se están resistiendo, pero yo creo que también estarán de acuerdo en este modelo (la 4T), porque finalmente es un modelo de base para el desarrollo nacional, donde todos caben, siempre y cuando cumplan con las líneas del proyecto”.

–Para Claudia Sheinbaum la violencia, la delincuencia, ¿es un asunto prioritario para su atención?

–Para romper el círculo de violencia se debe hacer en toda una generación, y para eso hay que atender las causas, porque si no, seguirá creciendo. Por eso en la medida en que se le quite base social a la delincuencia, rompes la cadena ofreciendo opciones a los jóvenes, principalmente.

“Por eso aquí se hicieron las nuevas preparatorias, las dos universidades. Creo que hemos rescatado a más de 3 mil jóvenes, con nombre y apellido”.

–Quiero ir al asunto de la pandemia. Se tuvieron que tomar decisiones fuertes…

–Creo que una de las enseñanzas que dejó la pandemia es que requerimos de un sistema de salud público robusto. No podríamos haberla enfrentado sin conjuntar todos los sistemas de salud. Si no se hubiera hecho eso habríamos tenido una situación aún más terrible.

–Déjame cambiar la página. Dime, ¿qué opinas del lado oscuro? Me refiero a la oposición, que ha puesto sus ojos en la Ciudad de México, principalmente, para la elección de 2024.

–No. Mira al PRI, tampoco es de los que votaron por éste. Ven en Alito un gran dirigente, pero están tratando de sacudírselo. La oposición ha ido perdiendo lo que los unía y no tienen propuesta. Para ganar esta ciudad y el país, deben tener propuesta, y no la tienen. Su negocio es nada más atacar a López Obrador.

–¿Y las clases medias?

–No, no. Morena no ha perdido a las clases medias. Morena va a ganar…