Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Empujones, recordatorios maternales y amenazas se escuchaban tan nítidas que cualquiera pudo pensar que se originaban en una cantina, que se trataba de gritos de borrachos pretendiendo limar asperezas de la única manera posible en esos honorables recintos, me refiero a las cantinas, que es a golpes.

Otros, sin embargo, cayeron en la tentación de imaginar el manicomio, un centro de salud que atiende a personas violentas, de esos locos de atar que hacen daño sin ninguna provocación, también se equivocaron, dichos centros de salud parecían un templo donde se practica la meditación en comparación a lo que se veía y se escuchaba.

Lamentable, pero se trataba de la sesión ordinaria del Congreso de Tamaulipas, de los Diputados locales en una reunión de trabajo en lunes por la mañana, así empezaban la semana, agarrados de la greña, sacando su frustración a base de violencia, frustración provocada quizá por la mayoría del PAN que a toda costa pretende hace reformas para conservar un espacio de poder que ya no le corresponde, pero alentada también por la fracción de Morena que se ve torpe e inútil, que no saben cómo evitarlo a base de dialogo o argumentación legal en las instancias correspondientes.

Ahora, que se la partan o se la recuerden los Diputados para el pueblo es lo de menos, lo preocupante es ver esa clase de espectáculo deprimente que ya le dio la vuelta al mundo, que todo México comenta para exhibir a los tamaulipecos como trogloditas, como hombres de las cavernas que solo podemos resolver las diferencias a balazos, a golpes, porque para el resto del país, como legalmente sucede, los legisladores nos representan.

Eso es lo lamentable, porque ha de saber que el Congreso tendría que ser el espacio donde mejor se haga política y hasta hoy la actual legislatura solo ha servido para hacernos pasar ridículos, para exhibirnos como corruptos, para pintarnos a los ojos de este México lindo y querido como violentos.

Y no, no fue todo, en los desencuentros de los diputados del PAN y de Morena ya metieron al pueblo, a personas que llevaron a las gradas a gritar e impedir la sesión pero que sin el mayor problema pudieron enfrentar a la policía, o a quien sea, para quedar bien con quien los haya movilizado, da la impresión de que algunos legisladores quieren ver sangre, o de que, en su infinita torpeza, o locura, no se dan cuenta del riesgo de ello.

¿Y quién tiene la razón?, por lo pronto no hay duda de que el PAN, y quien les mueve los hilos, pretenden agandallar, hacer los movimientos necesarios no solo para blindar la dirigencia del Congreso, sino a su Auditor Superior, al Fiscal Anticorrupción, al propio Fiscal General del Estado y los magistrados y los jueces que han nombrado en los últimos meses en el Supremo Tribunal de Justicia, es decir, todo lo que pudiera poner en peligro su impunidad por los años suficientes, uno y medio o dos, para competir por otro puesto de elección y ganarse un espacio plurinominal.

Porque parece un hecho que será imposible cambiar las cosas que se hicieron y se están haciendo de manera rápida, el tema del desafuero al gobernador nos puede dar una idea clara de cuán lento es el poder judicial para esos casos.

Sin embargo, ni el agandalle y ni la torpeza, nada de ello justifica el pleitazo del lunes ni los connatos de bronca más otras acciones que ya rayan en la locura por parte de las fracciones del PAN que utilizó toda la fuerza del Estado tratando de someter a sus enemigos y de Morena que hasta encadenó el recinto de sesiones en el Congreso y movilizó gente para impedir una sesión, mucho menos se puede aceptar el poner en riesgo la vida de personas por temas de poder que ni siquiera entienden.

Exacto, a esa imagen que teníamos de los Diputados de flojos, corruptos, transas y demás, ahora habrá que agregarle que posiblemente ya anden han enloquecido, que por su ambición de poder se han convertido en carne de psiquiatras…

FIRMA CONVENIO LA UAT CON ORGANISMOS INTERNACIONALES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Centro Internacional de Excelencia de las Naciones Unidas en Administración Sostenible de Recursos (ICE-SRM, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo la firma de un convenio que sienta las bases para realizar acciones enfocadas en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, presidió el evento con el Mtro. Ulises Neri Flores, Director Ejecutivo del organismo ICE-SRM, en la ceremonia celebrada en la sala de juntas del edificio de la Rectoría en esta capital.

Se destacó que los Centros Internacionales de Excelencia en Administración Sostenible de Recursos son una red colaborativa de organizaciones centrada en apoyar la gestión sostenible de los recursos necesarios para el desarrollo, alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París.

En el uso de la palabra, el Rector Guillermo Mendoza manifestó que este tipo de alianzas fortalecen la sinergia que está haciendo la Universidad en la temática de los ODS. Expresó que en el inicio de su administración y estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional, se han tomado en consideración estos objetivos, y se busca permearlos en la comunidad universitaria con la idea de crear y fortalecer la cultura de la responsabilidad social como parte del quehacer de la casa de estudios.

Por su parte, el Mtro. Ulises Neri Flores destacó la relevancia de este convenio en el sentido de fortalecer las acciones de sostenibilidad y las relaciones que tienen ambas instituciones con diversos sectores en temas relacionados con la Agenda 2030.

“Lo que firmamos el día de hoy cubre muchos aspectos que para la Universidad es muy importante atender, no solamente para lo académico sino para transmitir a la sociedad en Tamaulipas”, dijo.

Recalcó que este acuerdo da cumplimiento a uno de los ODS más importantes, el 17, que hace referencia al fortalecimiento de alianzas para alcanzar lo estipulado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, dentro de lo cual se estará trabajando en el intercambio de conocimientos, capacidad técnica y tecnologías, además de promover estas temáticas en programas educativos. En la ceremonia estuvo presente la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, titular de la Dirección de Sustentabilidad de la UAT, quien expuso que para la Universidad esta es una responsabilidad y oportunidad de generar sinergias que permitan fortalecer el cumplimiento de su papel ante la sociedad formando integralmente a sus estudiantes, fortaleciendo las capacidades de sus docentes, trascendiendo socialmente y transfiriendo conocimiento en los temas de mayor pertinencia en la región, para convertirse en catalizadores de una transición urgente, inclusiva y justa hacia la sostenibilidad. Se puntualizó que el convenio fortalecerá las actividades a nivel académico sin distinción de carrera, nivel educativo o áreas del conocimiento, mediante las cuales se enseñen temas vinculados con el desarrollo sostenible en la Agenda 2030. De igual forma, la Universidad asumirá el reconocimiento por tener apoyo y colaboración con instituciones públicas y privadas en el desarrollo de proyectos academia-industria.

