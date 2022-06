Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La última batalla en una elección, por mandato constitucional, es la judicialización de una contienda electoral, que se ejerza el derecho que tienen los candidatos y partidos políticos a buscar que se revoquen resultados en los tribunales cuando tengan pruebas de que les hicieron trampa.

Por experiencia, hay que decir que es más fácil conseguir votos que pruebas de que les han hecho trampa para que se anule una lección, hay muy pocos casos que han prosperado porque la ley es bastante complicada para ello, sin embargo, siempre he sido un fanático de esta última instancia, de la judicialización de un proceso porque el ciudadano merece tener certeza de que el ganador lo hizo de manera limpia, también porque legitima los votos en las urnas.

Y no, no se trata de un nuevo proceso para seguir dividiendo a los ciudadanos, polarizando a la ciudadanía, se los he dicho, aquí ya no tenemos nada que hacer más que observar a los bandos defender sus posturas, presentar sus pruebas, sus argumentos y que los magistrados decidan a quien se le da la razón.

Vaya pues, impugnar la elección es un derecho que tiene el ex candidato de la alianza Va Por Tamaulipas, César, El Truko, Verástegui y su Partido Acción Nacional, pero también era una exigencia de los ciudadanos para que se jugará la última etapa del proceso de elección de gobernador, la judicialización del proceso.

Viene todo a colación porque la Coalición “Va por Tamaulipas” presentó ante el IETAM la impugnación de la elección para gobernador del pasado 5 de junio, dicen ellos que lo hacen al encontrar una serie de inconsistencias que van desde la intervención del crimen organizado a favor del candidato de Morena, hasta la coacción del voto por funcionarios del gobierno federal.

Marco Antonio Baños Martínez, quien encabeza el equipo jurídico, junto al candidato César Truko Verástegui, ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron, a su juicio hay que precisar, la serie de irregularidades cometidas durante el proceso electoral y que están incluidas en el medio de impugnación.

Entre las inconsistencias mencionaron la participación de los Servidores de la Nación como representantes de Morena en las casillas electorales; la amenaza a ciudadanos de perder los apoyos que entrega el gobierno federal si no votaban por el candidato de dicho partido político; el activismo de funcionarios públicos en apoyo al abanderado morenista y la intervención de delincuentes, entre otros.

César Truko Verástegui afirmó que se seguirían los causes legales para demostrar que la elección no se perdió, “estoy convencido de lo que estamos haciendo, no perdimos la elección y lo vamos a demostrar dentro del marco de derecho y por respeto a las personas que creyeron en este proyecto”, afirmó.

Claro es, lo que dice el PAN son sus datos, veremos si los respaldan debidamente con pruebas ante los Tribunales porque apenas terminaba la conferencia y Morena, más los cercanos al candidato Américo Villarreal, emitían comunicados y filtraban información para desacreditar todo y se vislumbraba sobre la respuesta a la posición del PAN y del candidato que tuvo en la elección.

“El PAN retoma todas las irregularidades que cometieron ellos y las hace denuncia en contra del ganador de la contienda, pero negando que sean ellos los responsables como así ocurrió. En conferencia de prensa anuncian que impugnarán la elección de gobernador, sin embargo lo hacen aludiendo a faltas públicas de su autoría. Luego señalan la intervención del Crimen Organizado, refiriéndose a la Columna Cívica, por la que el PAN hace seis años fue acusado por sus ahora aliados del PRI, también refieren a los hermanos CARMONA, cuya única irregularidad probada es la obtención de contratos por cientos de millones de pesos con el gobierno estatal panista y eso lo callan, después establecen que más de 100 “siervos de la nación” y mil beneficiarios de los programas sociales fueron funcionarios y representantes de MORENA en las casillas, parecen no recordar que el INE fue quien seleccionó a los primeros.

“El licenciado BAÑOS dice que los funcionarios que intervinieron en mítines de la campaña pueden perder la calidad de “modo honesto de vivir” y no poder ser otra vez candidatos a cargo alguno pero su doble moral le hace evadir responder si es el caso del Gobernador García Cabeza de Vaca, a quien ya se le sancionó y multó por ese delito”.

“Sintetizando, no hay elemento alguno para pedir la nulidad de la elección. Los delitos que acusan son los que ellos cometieron”.

Es la postura de los dos bandos, le insisto, la experiencia dice que nada cambiará el resultado de la elección y es casi imposible que se anule la misma, más aún, también dice que está es la última batalla o, por lo menos eso se desea, que una vez tomada la decisión por los tribunales todos regresen a sus casas a preparar la siguiente elección, es decir, que no vaya a existir una postguerra llena de manifestaciones y toma de oficinas públicas o carreteras que nos desestabilice a todos, eso si no es deseable…

PRESIDENTE RECONOCE A TAMAULIPECOS… El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó toda su admiración y respeto al pueblo de Tamaulipas e incluso hizo una señal de reverencia y lo calificó de “heroico” por su entusiasta participación en las elecciones del pasado 5 de junio, siendo el estado en donde se registró la mayor votación de las seis entidades para elegir el Gobernador.

“Fue heroico el comportamiento del pueblo de Tamaulipas”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves.

“Hicieron valer lo que decía Hidalgo y retomaba Juárez el pueblo que quiere ser libre lo será”, expresó.

“Al pueblo de Tamaulipas todo mi respeto, toda mi admiración, de los 6 estados en donde hubo elecciones fue el estado con mayor participación ciudadana, fue heroico el comportamiento del pueblo de Tamaulipas”, expresó.

En Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, de la candidatura común Morena, PVEM y PT, ganó la gubernatura con un total de 731 mil 383 votos, el 51.49 por ciento de la votación registrada en dicha jornada.

