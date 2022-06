Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es notorio que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), SANTIAGO NIETO CASTILLO, conoce a profundidad lo que sucede en Tamaulipas, en lo que respecta al ámbito político y al tema legal relacionado con el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, además de su parentela y socios.

También tiene claro que la entidad se convirtió, de tiempo atrás, en un reducto del “calderonismo” dado que del erario público de la entidad se benefician personajes de la talla del ROBERTO GIL ZUARTH, MAX CORTAZAR y muchos más que respaldan al mandatario a la par que cobran honorarios y hacen negocios.

Por desgracia para ese grupo sus espacios tienden a cerrarse en el estado, luego de que el panismo perdió los comicios a la gubernatura el pasado 5 de junio.

Y si bien el proceso que por la vía penal se le sigue al jefe del ejecutivo es importante, algo fundamental para su causa era ganar las elecciones porque así podría seguir manteniendo al núcleo de amigos y aliados que, dados sus buenos oficios y relaciones con impartidores de justicia, hasta ahora han podido sortear las demandas que enfrenta el Gobernador.

Bien dicen los que saben que esto no se acaba hasta que se acaba y ello significa que GARCÍA CABEZA DE VACA, asesores y socios pelearán hasta el final del sexenio con los recursos que estén a su alcance.

De ahí la trascendencia de que profesionales del derecho y los asuntos el poder como el Doctor NIETO CASTILLO tengan presencia en Tamaulipas.

En ese sentido, se sabe que el ex funcionario federal mantiene una excelente relación con el Gobernador Electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, por lo que no es descabellado que pueda convertirse en una de las piezas calves que contribuyan a la transición y, por qué no, tengan un cargo relevante en lo que será el próxima administración estatal.

Al fin y al cabo NIETO CASTILLO reúne el perfil para aterrizar en tierra cueruda. El mismo es el artífice de las investigaciones que llevaron a GARCÍA CABEZA DE VACA ante el Jurado de Procedencia en que se erigió la Cámara de Diputados y es quien contribuyó para que la Fiscalía General de la República (FGR) le abriera carpetas de investigación por defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

También el Doctor conoce de manera puntual las maniobras que realiza el grupo cabecista para ponerle trabas al próximo gobernador del estado.

Por cierto, en entrevista con periodistas NIETO CASTILLO sostuvo que ante el “agandalle” realizado por los panistas en el Congreso para estar al frente y tratar de blindar a su jefe político, se tendrá que proceder por la vía legal a fin de echar abajo las reformas a la ley que llevan el sello del PAN.

No creemos que el Doctor NIETO le vaya a decir que no al mandatario entrante si recibe una invitación para sumarse a su equipo. De hecho la semana anterior tuvieron una reunión.

A propósito de VILLARREAL ANAYA, el viernes regresó de la ciudad de México a su natal Victoria para atender diversos asuntos.

Y es de esperar que el Gobernador Electo ande contento dado el “espaldarazo” que acaba de recibir el pueblo tamaulipeco de parte de Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, debido a su participación ejemplar en las elecciones para el relevo en la gubernatura.

Claro que el apapacho presidencial también va destinado a VILARREAL ANAYA.

AL CIERRE

Pese a la persecución política de que es objeto, el Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, continúa arraigado en el ánimo de sus representados porque cumple sus compromisos.

Muestra de ello es la aportación de los capitalinos con su voto, bajo la guía de Lalo, para el triunfo de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Además, se destaca que GATTÁS BÁEZ volvió aparecer entre los mejor evaluados del conjunto de alcaldes que gobiernan capitales de entidades debido a su desempeño al frente de la localidad.

Seguramente tal distinción, ganada en base al trabajo cotidiano, aumentará la frustración y a la vez el rencor de los funcionaros estatales, sobre todo el titular de la General de Gobierno, GERARDO PEÑA FLORES, que es el encargado de presionar al Alcalde de Victoria, al igual que el Fiscal General, IRVING BARRIOS y el llamado Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ.

El caso es que la estrategia implementada por los funcionarios estatales resultó fallida y más temprano que tarde tendrán que rendir cuentas sobre su ilegal proceder.

+.-Mal punto para el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) el ocultar información a Morena sobre los recursos interpuestos por el PRIAN con el propósito de tumbar la elección.

De acuerdo con delegado morenista, ERNESTO PALACIOS CORDERO, se trata de una maniobra de los integrantes del Instituto para ayudar a la causa de los panistas y aliados.

A los consejeros y a los que mueven el pandero en el IETAM les queda aquello de que “ven que los quieren poco y todavía se dan a odiar”.

La quemada no se la van a quitar y son de los entes que deberán responder dada su actuación parcial en el proceso electoral.