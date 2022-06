Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una jornada común para ser día de elecciones a gobernador, las mismas acusaciones de siempre, los mismos problemas de siempre que, si bien tensan el ambiente social, lo hacen estresante, no pasa a mayores porque los actos reales, y los rumores también, de robo de urnas son parte de esto.

Vendrá una judicialización del proceso, no solo necesario sino hasta exigido, porque los tamaulipecos merecemos claridad y respeto, que la autoridad se doblegue ante lo que le reclama la sociedad.

Por supuesto, a partir de la fecha también será necesario que cada una de las acusaciones hechas durante la campaña, las que ameritaron persecuciones sobre todo, que cada una de las órdenes de captura liberadas, se investiguen a fondo ya sea para castigar a los señalados o si hubo dolo y juego sucio de parte de la autoridad también se le llame a cuentas, se les cese, porque la justicia no se trata de cómo se llevan de feo los hombres y mujeres de las alturas en cada campaña, sino de darle a cada uno lo que merece.

Hoy parece que todos los malos augurios se pueden evitar, por ello hoy más que nunca exigimos un gobernador electo que muestre inteligencia, capacidad, con el suficiente conocimiento y trabajo para unir a Tamaulipas, que comprenda que la elección ya acabó y que sigue trabajar para recuperar tiempos perdidos, debemos llevar las cosas al siguiente nivel, revisar lo que han prometido, por ejemplo, y entender que solo trabajando juntos se puede lograr porque, en su búsqueda de votos, quizá sin darse cuenta nos mostraron que es lo que merece el pueblo.

Vivimos una campaña llena de optimismo, con promesas de todos lados, con ofrecimientos que nos hacen ver que los candidatos, los tres, conocen a la perfección Tamaulipas, saben de sus dolores, de sus apremios, necesidades y hasta lo que podría hacernos felices como ciudadanos.

En las palabras de quienes aspiraron a gobernar observamos al Tamaulipas que todos queremos, con una administración que pueda controlar la violencia, honesta, que procura la inversión con la generación de empleos, atenta a sus ancianos, mujeres, niños, que brinda oportunidades para salir adelante, en resumen, nos pintaron un mundo color de rosa qué, aunque suene muy aspiracionista, nos debe quedar claro que es posible y, sobre todo, que nos lo merecemos.

¿Qué necesita Tamaulipas de un gobernador?, por primera vez tenemos la certeza de que los políticos lo saben perfectamente, en sus promesas de campaña lo expresaron, servicios de primera en salud, educación, agua, seguridad, honestidad, cero corrupción, un gobierno diferente a lo que hemos vivido, si acaso, a todas sus menciones habrá que agregarle la necesidad de que nos unan en los próximos meses, de curar las heridas que dejará la división de la sociedad ya que por primera vez hubo dos contendientes fuertes que polarizaron el ambiente, lujo que no se puede dar un Estado o país que pretenda arribar al primer mundo.

Entonces, si ya saben los políticos que necesitamos de ellos surge otra pregunta más interesante, ¿será que por fin seremos el mejor estado de México?, para desgracia nuestra la respuesta es no, aunque parezca, el que nos hayan bajado la luna y las estrellas con sus promesas no significa que en automático estaremos como Suecia, Noruega, Finlandia, Canadá o Dinamarca, no, para que eso ocurra debemos entender que si necesitamos un buen gobernante, pero sobre de él, necesitamos más ciudadanía, más pueblo, participar más, apuntar cada una de las propuestas y obligarlos a que las cumplan, a que no se queden, como ha sucedido siempre, en puras promesas de campaña.

Con lo dicho, nomás comprender que lo peor ha pasado, habrá pronunciamientos triunfalistas, habrá un proceso de duelo para los que no lograron el objetivo, aunque, también hay que decirlo, parecían merecerlo, quizá hasta se vea el último pataleo de quienes consideren tienen derecho al mismo, pero ya nada evitará que en las próximas horas haya un gobernador electo, que en los próximos días se entregue una constancia a quien la haya ganado, para el ciudadano ya solo es tener calma, este pueblo que ya no tiene en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas y esperemos que tampoco la tengan los de arriba, que todo fluya…

EGRESAN ENFERMEROS Y NUTRIOLOGOS EN LA UAT… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidio la ceremonia de graduación de las carreras de Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Nutrición y Salud Integral que se imparten en la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro (UAM Mante).

En su mensaje, el Rector de la UAT felicitó a los ciento ochenta estudiantes que culminaron sus estudios de licenciatura invitándolos a continuar su formación y superación académica. Dijo que, mediante este tipo de ceremonias, la Universidad reitera su compromiso formativo y social como centro de la actividad intelectual con enfoque social, formando nuevas generaciones con conocimientos especializados, impulsados por el desarrollo sostenible regional y global.

Asimismo destacó y agradeció el apoyo brindado por docentes y familiares en la formación de los ahora egresados, pues ante los retos que significó la pandemia, formaron parte clave en su desarrollo a lo largo de su carrera. Acompañaron al Rector en el presídium el Ing. César Cruz Trejo, Director de la UAM Mante; la Mtra. Ma. del Pilar Garza Aguilar, Directora de la Escuela Preparatoria Mante; autoridades de la Unidad Académica, así como directivos de diversas instituciones de educación de la región.

Durante la ceremonia de graduación efectuada en la plaza cívica de la Unidad Académica, se hizo entrega de constancias de terminación de estudios a ciento cuarenta y cinco estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y a treinta y cinco de la Licenciatura en Nutrición y Salud Integral, pertenecientes a la generación 2018-2022.

Se entregaron también reconocimientos a estudiantes que obtuvieron el más alto aprovechamiento escolar de la generación. El primer lugar de la Licenciatura en Enfermería lo obtuvieron Génesis Molina Aguilar y Rocío del Pilar Núñez Cárdenas; el segundo lugar, Jesús Arturo Herrera Márquez; y el tercero, Elian Darío Pecina Valdez. De la Licenciatura en Nutrición y Salud Integral el primer lugar lo obtuvo Gina Bortoni Treviño; el segundo, Jazmín de la Fuente Don Juan; y el tercero Claudia Beltrán Altamirano.

A nombre de los graduados, Juventino Hernández Alfaro agradeció al Rector Guillermo Mendoza Cavazos por estar al pendiente de la comunidad universitaria, y reconoció igualmente a quienes les brindaron apoyo a lo largo de su formación profesional. Como parte de la ceremonia se realizó el tradicional “paso de la luz”, protocolo que cuyo significado es recordar el origen de la profesionalización de la carrera de Enfermería, debido a la enfermera inglesa Florence Nightingale, conocida como la “dama de la lámpara”, a quien se atribuye ser la pionera de esta profesión en el mundo.

