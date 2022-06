Por Agencias

Ciudad de México.- El político panista Roberto Gil Zuarth acusó hoy a Santiago Nieto Castillo, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -que investigó su presunto enriquecimiento ilícito-, de estar envuelto en “irregularidades patrimoniales y financieras” que involucran el arrendamiento de una mansión a una empresa “fachada” y una serie de pagos inexplicables por supuestas “asesorías”.

Desde su cuenta de Twitter, el ex secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa y ex senador por el PAN -quien se dedica ahora a la asesoría de gobiernos y a la defensa legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca-, sostuvo que “fuentes MUY cercanas” al entorno de Nieto le entregaron documentos que evidencian las presuntas irregularidades, y aseveró que tiene “más información que compartiré pronto con ustedes”.

Uno de estos documentos consiste en un recibo de 650 mil pesos, correspondiente al pago tres meses de arrendamiento por parte de la empresa Álvarez & Barrios Inmobiliaria, S.A. de C.V. a Nieto, por la casa de 24 millones de pesos que el entonces titular de la UIF compró el 30 de noviembre de 2020 en San Ángel, con un crédito de Banco Azteca.

De acuerdo con Gil Zuarth, esa empresa es “fantasma”, pues sus socios son personas humildes residentes en Oaxaca y beneficiaras de programas sociales; aparte, estaría relacionada con otra empresa fantasma, llamada CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales, la cual “le ha pagado a (Nieto) al menos $1.4 millones por supuestas asesorías”.

“Esto es una clara estructura de simulación: una empresa ‘amiga’ paga la renta por la casa y otra empresa ‘amiga’ le paga honorarios a (Nieto). La lana, pues, va y viene”, dijo Gil Zuarth.

El panista también sostuvo que, en 2021, Nieto cobró “más de 2 millones de pesos” por “supuestas asesorías” de una empresa llamada Corporativo Batrer, que según Gil Zuarth fue fundada en Querétaro en 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, quien fuera secretario particular de Nieto en la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEADLE) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con otro recibo exhibido por Gil Zuarth, Trolle envió 172 mil pesos a Nieto en 2021 por “honorarios asesoría jurídica correspondiente a 12 de agosto de 2021”.

En enero pasado, Proceso reveló detalles de investigaciones de la UIF sobre movimientos financieros millonarios de Gil Zuarth, que incluían una serie de préstamos por 63 millones de pesos presuntamente sacados de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, “viáticos” de 22 millones de pesos y operaciones de 15 millones de su esposa con empresas fantasmas.

Tras la publicación del reportaje, Gil Zuarth estalló contra Santiago Nieto y anunció que lo demandaría por filtrar su información confidencial a la prensa. La amenaza se concretó en febrero, con una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de su abogado Javier Coello Zuarth, hijo del polémico abogado Javier Coello Trejo. (Mathieu Tourliere/Apro).