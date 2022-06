Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este miércoles 29, temprano, por ahí de las 10 de la mañana el medio periodístico de Cd. Victoria se empezó a cimbrar por el asesinato a balazos de Antonio de la Cruz, reportero del Expreso. Compañeras y compañeros del gremio reporteril pasamos de la sorpresa, incredulidad, a la indignación y la exigencia de que se imparta Justicia.

Antonio era un compañero periodista muy trabajador, muy de ir en busca de la noticia, y siempre amable.

Como muchos de nosotros los periodistas Toño de la Cruz, por el trato constante, se había hecho amigo de algunos políticos. Toño de la Cruz se hizo cuate de líderes del partido Movimiento Ciudadano.

En su libro Estos años, Julio Scherer dejó escrito, página 24: «Políticos y periodistas se buscan unos a otros, se rechazan, vuelven a encontrarse para volver a discrepar. Son especies que se repelen y se necesitan para vivir».

Toño de la Cruz se involucró con la gente de Movimiento Ciudadano, el partido naranja. Y sin dejar su trabajo de reportero les ayudaba a ellos, siendo enlace con los periodistas, pero lo suyo, lo suyo, del amigo Toño fue siempre el periodismo.

Les digo esto porque hace cosa de 7, 8 años, el licenciado Gustavo Cárdenas Gutiérrez andaba en campaña para presidente municipal. Y Toño le ayudaba en tareas de difusión de sus eventos, y me marcaba para convocarme a eventos de MC, pero sin dejar él de trabajar para su periódico.

Lo veo en esos días de intensa campaña electoral y que le digo: «Oye Toño, se ve muy fuerte Gustavo, se me hace que va a ganar. ¿Qué, entonces tú vas a ser funcionario, director municipal de Comunicación Social?»

Y que me dice Toño de la Cruz: «Nombre, Gustavo es mi amigo, pero yo no seré de Comunicación Social, yo le seguiré en el periódico», viéndome así con cara de «¿qué te traes?»

Digo esto porque muchos reporteros estamos así de ganas de que nos inviten a trabajar en Comunicación Social. Y Toño, ya cerca del tramo de la victoria, prefería la ingrata y a veces, como hoy, muy riesgosa chamaba del periodismo.

En este tema de violencia y asesinato de Toño de la Cruz, en Palacio de Gobierno el Gobernador Cabeza de Vaca dijo que de ninguna manera va a permitir que quede impune el asesinato del periodista Toño de la Cruz.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca adelantó que ya existen líneas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado.

Lamentó y condenó los hechos y aseguró que se va aplicar todo el peso de la ley en contra de quien o quienes resulten responsables.

Expresó su solidaridad para la familia, amigos y para el gremio periodístico. “Mi gobierno siempre ha respaldado la libertad de expresión no vamos a permitir que quieran callar a los periodistas de Tamaulipas, este hecho tan lamentable no va a quedar impune, no vamos a descansar hasta encontrar los responsables, mi gobierno jamás ha titubeado para ir en contra de los criminales”, puntualizó.

Por su parte el Gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, lamentó el cobarde atentado que cobró la vida del periodista Antonio de la Cruz, registrado la mañana de este miércoles y exigió a la Fiscalía del Estado y a las autoridades esclarecer los hechos registrados en esta ciudad.

“Lamento y repruebo enérgicamente el cobarde atentado que cobró la vida del periodista Antonio De la Cruz, y donde también resultó herida una de sus hijas”, expresó.

“Estos hechos no deben tolerarse y tampoco se pueden pasar por alto. Por eso exigimos a la Fiscalía General del Estado y a todas las autoridades a que actúen rápido y encuentren al o los responsables de ésta acción que agravia a la sociedad y a todo el gremio periodístico”, agregó el Gobernador Electo del Estado.

Américo Villarreal expresó su solidaridad con la familia de Antonio De la Cruz, quien durante más de veinte años se desempeñaba como reportero del Grupo Editorial Expreso-La Razón de Ciudad Victoria.

“Mi solidaridad para su esposa, su familia y con los periodistas que, igual que yo, están lastimados y preocupados por el nivel de violencia que no cesa en Tamaulipas”, indicó.

“Reitero mi compromiso con los y las periodistas de respetar permanentemente la libertad de expresión», expresó Américo.

Por mi parte me solidarizó al Mil con la expresión de condena a este asesinato por parte de El Diario de Cd. Victoria, el periódico de los bien informados: «Ya no queremos más periodistas muertos. Y exigimos un BASTA a los discursos de odio contra los medios de comunicación y sus trabajadores. Periodista Antonio de la Cruz. Descanse en paz.