Por Redacción

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y la ex presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, en entrevistas por separado, se manifestaron en contra de la moratoria constitucional que anunciaron los presidentes del PAN, PRI y PRD. “No se debe detener el trabajo legislativo. Nunca seré partidario de detener el Congreso mexicano, de detener el trabajo legislativo, hay que discutir y oponernos a lo que lastime al país, a lo que no funciona”, subrayó Osorio.

Por su parte, Ruiz Massieu aseveró: “No compartimos esa visión de cancelar el trabajo legislativo a priori o a rajatabla. Como lo hemos hecho durante todos estos años, hay que analizar con seriedad cada cosa que se proponga, no importa quién lo proponga, y a partir de eso seguir haciendo un trabajo legislativo serio, tomar una definición de cómo votaremos cada tema”. Señaló: “No, no estamos de acuerdo con la moratoria constitucional, nosotros somos legisladores que fuimos electos por la gente para legislar, para evaluar las propuestas de reformas constitucionales y legales que le importan a los mexicanos. Entonces, no podemos renunciar a hacer ese trabajo, a hacer un análisis de cada cosa que está ante nosotros como por sus méritos, por lo que significa, porque beneficiaría o no a los mexicanos”.

Osorio, también en entrevista, destacó: “Esta decisión que tomaron los dirigentes y algunos líderes de la Cámara de Diputados es contrario a lo que nosotros pensamos. Los ciudadanos nos eligieron para legislar, para aprobar pero también rechazar lo que no le sirva al país y, por supuesto, esto pasa por un análisis, por un proceso legislativo, nosotros estamos comprometidos con ello y lo vamos a hacer. En el Grupo Parlamentario son más las voces de mis compañeros en este sentido”.

En la entrevista refirió: “Creo que nos va a dar la razón la ciudadanía que es a la que nos debemos, no nos han elegido para no legislar, más allá de lo que pensaran incluso nuestros dirigentes, lo que nos interesa es lo que piensa la ciudadanía”.

El coordinador priísta apuntó que los legisladores de oposición no actuarán como los morenistas. “No vamos a hacer lo que ellos hicieron una y otra vez, los que gobiernan, que tomaban las cámaras, que se oponían a todo sin ni siquiera discutirlo, nosotros creemos que debemos seguir por el camino del trabajo y entrega de resultados”. Víctor Ballinas/La Jornada).