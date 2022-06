Por Agencias

Ciudad de México.- Luego de cinco años de gestión, Arturo Brizio Carter anunció de forma oficial su salida de la presidencia de la Comisión de Arbitraje, y aseguró irse “con la frente en alto” pese a las múltiples críticas por el trabajo de los silbantes en el reciente torneo Clausura 2022.

“Me voy con la tranquilidad del deber cumplido, porque todo el trabajo se hizo con total integridad y con total pasión, estuve 24 horas por 7 días dedicado a los árbitros, incluso en la pandemia tuvimos un contacto más estrecho con ellos para que no se cayeran ni tuvieran ningún problema, sin falsas modestias, me voy con la frente en alto”, mencionó en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Asimismo, el ex árbitro indicó que su salida se debe a “razones estrictamente personales” y descartó que sea por motivos de salud o por las constantes críticas que recibió por parte de los medios y la afición.

“Pienso y estoy convencido de que el papel de la prensa es investigar, opinar, criticar, y contra eso no tengo ningún tema. Por otro lado, el desgaste natural de un cargo es innegable que existe, pero no me estoy yendo por eso. El asunto de la crítica, al final, lo tendrá que analizar quien la ejerció de una manera inapropiada, yo no guardo agravios para nadie”, aseveró.

Por su parte, Yon de Luisa, presidente de la FMF señaló además que en los próximos días se dará a conocer al nuevo titular de la Comisión de Arbitraje.

“Vamos a platicar más adelante (sobre quién ocupará el cargo). Lo único que puedo anticipar es que es un proyecto estratégico e integral para seguir creciendo. Arturo ha dejado una base fundamental y sólida que nos permite soñar hacia delante, no tenemos que recomponer nada”, apuntó. (Karla Torrijos/La Jornada).