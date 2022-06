Por Agencias

Chicago.- Una selección mexicana lastimada enfrentará este domingo a la de Ecuador que va definiendo su forma, en el estadio Soldier Field de Chicago, en partido de preparación para ambos combinados rumbo a la Copa del Mundo Qatar-2022.

El miércoles pasado, las dos selecciones dirigidas por entrenadores argentinos tuvieron actividad en juegos amistosos en Estados Unidos: la mexicana de Gerardo Tata Martino fue arrollada 0-3 por Uruguay, mientras que la ecuatoriana de Gustavo Alfaro venció 1-0 a Nigeria.

Tras la derrota ante Uruguay, Gerardo Martino sostuvo que México compitió bien pero fue presa de errores de atención, además de que a la falta de contundencia se le sumó la incapacidad de generar juego ofensivo.

Con ese 0-3 en contra, el Tata Martino y sus jugadores quedaron expuestos a serias críticas. El histórico ex futbolista Hugo Sánchez, ahora comentarista de televisión, exigió «reaccionar» porque «la imagen que estamos dando no es buena y no queremos quedar en ridículo» en el Mundial.

El ex seleccionador José Manuel de la Torre intentó aliviar el entorno de Martino y el Tri: «no olvidemos que son juegos de preparación».

Tras sufrir una de las peores derrotas desde que comenzó su etapa como seleccionador de México en 2019, Gerardo Martino buscará estabilizar al Tri ante Ecuador, equipo al que considera «un rival de mucho cuidado, compuesto por buenas individualidades».

Para afrontar este partido ante México, Gustavo Alfaro convocó a algunos jugadores que se desempeñan en la liga mexicana como Félix Torres, defensa del Santos, y Romario Ibarra y Ángel Mena, volantes ofensivos del Pachuca y del León.

Los atacantes Michael Estrada y Enner Valencia también pasaron por el balompié mexicano; el segundo fue campeón de goleo ocho años atrás.

Para la Tricolor este será su segundo partido de preparación. Tras la victoria mínima ante Nigeria, el director técnico Gustavo Alfaro estimó que «del 100 por ciento de nivel que aspiro para llegar al Mundial de Qatar, hoy estamos en un 30 por ciento».

Alfaro anticipó que el once titular que saldrá ante México será muy distinto al equipo que presentó ante Nigeria.

El partido se jugará a partir de las 20H30 locales (01H30 GMT del lunes) en el estadio Soldier Field, que tiene capacidad para 61 mil 500 espectadores.

Después de este compromiso, Ecuador culminará el 11 de junio su gira de preparación por Estados Unidos enfrentando a Cabo Verde en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, Florida; la selección mexicana regresará a su país para comenzar su andar en la Liga de Naciones de Concacaf ante Surinam en el estadio Corona, de Torreón, Coahuila, también el 11 de junio. (Afp).