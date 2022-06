Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), Juan Dabdoub Giacoman, aseguró que de ninguna forma se debe llamar matrimonio a las uniones entre parejas del mismo sexo.

Explicó que la palabra matrimonio proviene del vocablo matrimonium, que significa protección a la madre; es una institución que ya existía desde los tiempos de los romanos, que crearon esta figura jurídica precisamente para proteger a las mujeres cuando eran abandonadas por los hombres dejándolas con toda la responsabilidad de los hijos.

El activista que defiende la familia, la vida y los valores, se pronunció en total desacuerdo con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de partidos como el PAN y Morena, a los que llamó pervertidos por impulsar, promover y, en su caso, aprobar la unión legal de homosexuales.

Precisamente gracias a esos partidos políticos los llamados matrimonios igualitarios han avanzado en muchas entidades y no se dan cuenta que están distorsionando una institución tan importante y trascedente como lo es la familia

Asimismo, se refirió a la comunidad gay que se defiende argumentando que los homosexuales son ciudadanos que también pagan impuestos y que no deben ser discriminados y que necesitan ser tratados con igualdad, a lo que el presidente del Consejo Mexicano de la Familia respondió que la discriminación existe cuando hay un trato diferenciado entre iguales, pero como es obvio, las parejas homosexuales y las heterosexuales no son iguales y por lo tanto es válido que haya un trato diferenciado.

“Las parejas homosexuales y las heterosexuales no son iguales, entonces es válido que haya un trato diferenciado. Entonces no hay discriminación, no es válido; todos pagamos impuestos pero no podemos hacer lo que nos dé la gana, ellos lo que están haciendo es inventar derecho. En ningún tratado internacional sobre derechos humanos se habla sobre homosexuales, en ninguno”.