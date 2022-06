Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque Victoria enfrenta dificultades para abastecer de agua a sus habitantes lo cierto es que no es un problema que pueda detener la llegada de proyectos industriales o nuevas inversiones, aseguró el secretario de Desarrollo Económico Jorge Bello Méndez.

Sin embargo, aclaró que ante la crisis hídrica que se vive no solo en el municipio sino en todo el Estado y en gran parte del país, los empresarios e inversionistas deben atender esta realidad.

“Siempre hemos dicho que para la industria, para la maquiladora por ejemplo, tenemos muy buena capacidad de suministro de agua tratada, realmente lo que ha faltado es el gas”.

La nueva cultura del agua implica considerar mecanismos de almacenamiento, no solo para el uso doméstico en los hogares sino para uso empresarial, para los nuevos comercios y negocios o para plazas y locales comerciales.

“Hablamos de plazas comerciales y supermercados, siempre y cuando los proyectos ya vayan diseñados con almacenamiento; Hasta hace unos años Victoria era una ciudad que no se preocupaba por el almacenamiento, se podían construir plazas y locales comerciales y no había una preocupación inicial por almacenar, hoy en día es una necesidad primaria, si no tienen almacenamiento no van a poder operar”.

Ese es el reto para las empresas, poder almacenarla y en la medida de lo posible, reciclarla; solo de esta forma se puede garantizar la instalación y operación de cualquier empresa en la localidad.

Como se sabe, cualquier empresa o industria necesita el agua para sus procesos de producción, sin este recurso se corre el riesgo de que no puedan mantener sus productos y servicios.