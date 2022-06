Por Agencias

Salina Cruz, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 120 mil millones de pesos para la construcción en este puerto de dos plantas: una de licuefacción (gas) y una coquizadora (gasolina).

Estas dos iniciativas forman parte de las tres prioridades del mandatario para propiciar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y se suman a la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, a la vía del ferrocarril de la región para transporte de carga y pasajeros, y tender la vía para la construcción de un gasoducto.

Todo ello forma parte del Corredor Transístmico, uno de los proyectos prioritarios del mandatario federal para el desarrollo del sureste y que busca concretar la tantas veces frustrada conexión entre el Pacífico y el Golfo.

“Es un desafío porque tenemos poco tiempo. Antes de terminar mi mandado quiero dejar operando el proyecto, nos faltan dos años y tres meses. Hay que dar el último jalón para dejar operando este proyecto”, señaló el mandatario al encabezar una revisión de los trabajos de modernización del puerto de esta ciudad, enclavada en el istmo de Tehuantepec.

Todos los proyectos del corredor están a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) a fin de evitar que haya corrupción más adelante o se entreguen a intereses particulares y no del país, apuntó el Presidente.

“Queremos que ellos (los marinos) defiendan los bienes del pueblo y de la nación. Ya se va a crear una sola empresa que va a depender de la Semar, para que cuando terminemos (su gobierno) no vaya a ser que regresen los corruptos y van a querer privatizar y vender todo. Vamos a dejar en custodia estos bienes de la nación a la Marina para que ellos defiendan el interés del pueblo”.

Ante decenas de personas que esperaron hasta el final del acto para saludarle o hacerle llegar sus peticiones, el Presidente rememoró que la idea de unir estos dos puertos viene de siglos atrás y hacerlo realidad representará “una hazaña”.

“El proyecto viene de la época colonial; lo retomaron durante la presidencia de Benito Juárez y luego, otro oaxaqueño, también lo impulsó mucho, fue el que más hizo por este proyecto, pero la política cuenta las virtudes y también la suerte y en ese entonces, que fue presidente Porfirio Díaz y quería ayudar al Istmo, se buscó ayudar a los dos puertos (…) El Pacífico no era lo que es ahora. Todo el comercio se hacía a través del puerto de Veracruz, Asía era una región dormida y ahora son otras circunstancias; ahora es distinto, se transporta más carga por los puertos de Pacífico, que por el Golfo de México. Eso que no se presentó en el tiempo de Díaz, ahora sí hay condiciones inmejorables”.

López Obrador indicó que se trata de construir infraestructura para los dos puertos, pues estaban abandonados debido que durante el periodo neoliberal se olvidó el sur y sureste del país y sólo se empeñó en el desarrollo del centro, el bajío y el norte del país.

La planta de licuefacción también incluye un nuevo tendido para construir un gasoducto del Golfo d México al Pacífico, con el propósito de transportar por esa vía el gas, una vez en Salina Cruz congelarlo para venderlo a Asía y llevarlo vía marítima en entre 12 y 15 días.

Para este proyecto se invertirán 60 mil millones de pesos y generará, dijo el mandatario, 3 mil empleos para Salina Cruz.

“Deseo que a más tardar en un año tengamos tendido el gasoducto -en parte del trazo aún no se obtiene el derecho de vía- y en paralelo se lleve a cabo la licitación para empezar construcción de la planta”.

La misma cantidad de recursos se destinarán para la construcción de una coquizadora, con la que se puede transformar el combustóleo en gasolina y otros combustibles sin contaminar el medio ambiente.

“Este proyecto es como una cortina de desarrollo para que haya empleo y que la gente no tenga que irse a buscar oportunidad (migrando a otro país), sino que mitigue su hambre y pobreza”, enfatizó el tabasqueño entre el júbilo de los presentes.

Agregó: “Hay que convencer a muchos y que nos ayuden para cuando lleguen vivales que se disfrazan de líderes, que dicen que porque aquí no pasas, porque me tienes que dar un moche. No estoy inventando nada ni hablo al tanteo”.

Adelantó que el primer objetivo se alcanzará entre agosto, “y si es en septiembre no pasa nada”, con la inauguración de la vía para el tren del Istmo; y confió que a más tardar en un año se tenga tendido el gasoducto y se realice la licitación para la planta de licuefacción.

Además de estas tres líneas prioritarias, el Corredor Transístmico incluye otros desarrollos, como la construcción de 10 parques industriales, de 250 hectáreas cada uno, que tendrán energía eléctrica y gas, y se instalarán fábricas y empresas que deseen invertir en la región.

“El que se instale va tener subsidio, va tener una política distinta. Vamos a bajarles los impuestos para que puedan invertir y que haya empleos.

Vamos a rehabilitar las vías del tren desde Ixtepec a Tapachula (frontera con Guatemala), va estar muy difícil porque son 400 kilómetros”. Otro de los proyectos ferroviarios que se rehabilitarán será el de Coatzacoalcos a Palenque, con el cual se busca conectar con el Tren Maya.

Previamente, el gobernador de Oaxaca dio la bienvenida al Presidente, quien por trigésima primera ocasión en lo que va de su mandato está en esta entidad.

“En cualquier lado del estado es constante ver en el paisaje su figura, pero especialmente las obras que le permiten a Oaxaca buscar el desarrollo y atender una deuda histórica”, apuntó el mandatario local.

Alejandro Murat remarcó que si le va bien a Oaxaca y al sureste, le va bien al país. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).