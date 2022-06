Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con más de 340 casos diagnosticados y poco más de 2000 desde que oficialmente comenzó el repunte a finales de la semana pasada, el Covid-19 amenaza con convertirse, otra vez, en un problema serio para Tamaulipas, es cierto, el día anterior no hay muertes, en los hospitales casi no se ocupan camas, pero el tema es que las autoridades de salud no pueden descartar que el virus pueda seguir mutando hasta poner al borde de la muerte a niños y adultos.

Lo difícil es que ante las cifras que van en ascenso en todo el país producto de una quinta ola de contagios, en algunos Estados las delegaciones de la Secretaría de Educación Pública federal apnas han hecho un pronunciamiento tibio, de esos que no funcionan en ningún lado ya que ante los brotes de Covid en escuelas en lugar de asumir su responsabilidad y normar el sistema educativo para proteger la salud de los infantes mejor le delegan a los padres de familia la decisión de enviar o no a sus hijos a las clases y dejando claro que eso sería después de que hayan concluido las evaluaciones aunque, si mal no estamos, fue la semana anterior en casi todos los planteles, triste, pero con todo y lo ambiguo de la postura de la SEP hay que decir que hasta este momento no se ha propuesto nada mejor.

¿Qué significa?, lo que todos sabemos, en la SEP están conscientes que los brotes de Covid en las instituciones educativas van a continuar y se pueden hacer incontrolables, también de que es buen tiempo para terminar un ciclo qué, definitivamente, será otro año casi perdido, todos las evaluaciones dicen que 9 de cada 10 alumnos de secundaria apenas resuelven operaciones matemáticas propias de niños de tercero y que la gran mayoría, más de 85 de cada cien, en las instituciones públicas marginadas principalmente, apenas tienen un nivel de comprensión lectora de un alumno de tercer o cuarto grado, la información la respalda la organización Mexicanos Primero que hizo sus propios investigaciones y la difunde el reportero José Gregorio Aguilar.

Con todo y ello la verdad es que las escuelas deberían cerrar sus puertas, no esperar a que se asome la tragedia y los contagios entre niños sigan en aumento, hay que recordarlo, por un descuido de estos ya nos pasamos casi dos años encerrados.

Tiene razón, son muy pocos los menores que muestran síntomas graves por Covid hasta este momento, también han bajado los hospitalizados por esta enfermedad, pero no puede negar que el virus puede seguir mutando y, entonces sí, poner en riesgo la vida de estudiantes, maestros, sus padres, abuelos y sin necesidad alguna.

Mire, el ciclo escolar ya fue evaluado en casi todas las escuelas, el pasado viernes los profesores tuvieron su día de descarga administrativa que, según lo comentado por maestros, se utiliza precisamente para calificar o avanzar en ese proceso.

Podrá usted decir que se tienen que intentar recuperar a los alumnos que se atrasaron, que son la gran mayoría como lo muestran los diagnósticos, y tiene toda la razón, pero sería mucho mejor capacitar a los mentores para que el próximo ciclo escolar avancen de manera más eficiente, porque además casi todo lo que puedan aprender se va a olvidar en el largo periodo de vacaciones de verano que se avecina, exacto, ni siquiera vale la pena arriesgarlos 15 días más.

Y si, aunque a muchos maestros les duela, aunque muchos padres de familia no sepan que hacer con sus hijos en casa, la verdad es que estos últimos días van a casi nada a las escuelas, por ello le digo que ya es tiempo de que el sentido común se atienda, llamar a la prudencia y cerrar las escuelas, además, no nos hagamos, si los planteles están abiertos es más por el qué dirán que para mejorar la calidad educativa y eso no se vale…

LANZA UAT PROGRAMA UNIVERSITARIOS PARA TRASCENDER… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la ceremonia de entrega de nombramientos a cincuenta y un estudiantes de nivel medio superior, superior y de posgrado de esta casa de estudios que integran la primera generación del programa Universitarios para Trascender.

Durante el evento realizado en el Teatro Universitario, el Rector Guillermo Mendoza tomó la protesta al grupo de jóvenes que han asumido el compromiso de formar parte de esta plataforma, cuyo modelo, basado en la responsabilidad social universitaria, busca impulsar su participación en proyectos vinculados al desarrollo de las comunidades tamaulipecas.

En su mensaje, el Rector destacó la importancia que representa para la UAT promover estas acciones, luego de señalar que las instituciones públicas de educación superior deben asumirse como centros de producción intelectual y generar conocimientos innovadores enfocados al desarrollo de la sociedad. Felicitó al grupo de estudiantes y manifestó que con esta acción se establece un punto de partida que permite delinear “una nueva Universidad para todas y todos”: “Estamos buscando una nueva Universidad, que dé resultados diferentes, que participe con su sociedad, que se preocupe por el desarrollo de nuestro estado.

Y por supuesto, esto tiene que ver con sus estudiantes”, agregó. El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, quien manifestó que los estudiantes son los principales actores del proyecto, pues la vocación del investigador es fundamental en la ciencia. Agregó que esta actividad responde en gran medida a la importancia de crear sociedades para la divulgación del conocimiento tanto dentro de la Universidad como en la comunidad.

Los objetivos del programa fueron detallados por la Dra. Blanca Leticia Díaz Mariño, Directora de Proyección Social de la UAT, quien explicó que los estudiantes seleccionados realizarán un año de formación intensa, y complementada con un aprendizaje integral, para desarrollar en ellos habilidades blandas y de investigación que les permitan integrarse a los sectores productivos con mayor pertinencia.

“Con ello —agregó la funcionaria— se busca formar profesionistas de éxito y ciudadanos que contribuyan a la sociedad e incentiven el arraigo de la identidad universitaria”.

A nombre de quienes integran esta primera generación de Universitarios para Trascender, hizo uso de la palabra Daniela Barrón de León, alumna de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La joven agradeció al Rector la oportunidad de ser parte de este espacio para contribuir con la sociedad, y resaltó el compromiso que tienen los integrantes del proyecto: “Cada paso que damos es para construir una Universidad más grande y más fuerte”, afirmó.

En el evento estuvieron también la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica; la Dra. Cinthia Patricia Ibarra Flores, Secretaria de Gestión Escolar; el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario General; el C. P. Franklin Huerta Castro, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas; la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, Directora de Sustentabilidad; así como directivos de las diferentes facultades, unidades académicas y escuelas del Campus Victoria, familiares y amistades de los estudiantes.

