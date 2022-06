Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México, anteayer, de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios”, expresó en su cuenta de twitter el Papa Francisco.

Por supuesto, el hecho causa dolor a los mexicanos porque da la impresión de que apenas el Sumo Pontífice observó la violencia en México cuando en los últimos diez años quizá se registre un medio millón de asesinatos, en muchos eventos crueles porque hasta hubo niños o familias enteras.

Y no evadimos el tema, es una realidad que somos un país donde la muerte campea con alegría y desenfado, para que se dé una idea de lo grave del asunto, en el 2017, el presidente de Estados Unidos, en ese entonces Donald Trump, afirmó que ocupamos el segundo puesto de las naciones más mortales del mundo y su dicho lo avalaba una investigación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos que ese año colocó a México solo después de Siria.

Es decir, como las cosas han empeorado quien sabe si ya llegamos a la peor nación, en ese sentido, para vivir, por eso es que duele tanto silencio de la iglesia mundial y de muchos otros gobernantes o poderosos del mundo que solo cuando se les tocan sus intereses se acuerdan de nosotros y mientras toleran todo como si también les beneficiara o no les importásemos en lo mínimo.

La realidad es que desde hace más de 12 años estamos en conflicto, vivimos casi una guerra, con la única diferencia de que no hay artillería pesada, o tan, pero en muertos sumamos muchos más que Irak, Siria y hasta Ucrania,

Es obvio que El Papa está en su derecho, y hasta se agradece que voltee a México, de expresar su dolor, lo que no es explicable es su tardanza para hacerlo, hemos tenido épocas más violentas, y lo saben, y nunca dijeron nada.

Además, no es todo lo que deberían observar en México, sí, las muertes son dolorosas, todas, pero la pobreza en la que vive el 80 por ciento de su población, el hambre que se padece, las escasas oportunidades, lo obsoleto y malo de un sistema educativo, y el salud a veces resulta peor, también deberían de satanizarse, porque ahí tiene las miles y miles de muertes que sufrimos por el Covid o el atraso escolar que condena a más pobreza o a vivir en la violencia a los adultos del mañana.

Le creo, claro que le creo al Papa que su dolor es genuino, también es una realidad que se quedó corto al mencionar el problema de la violencia en México, es más, quizá hasta Donald Trump, en su tiempo, se quedó corto cuando le decía a Peña Nieto la situación de México, sin embargo, insisto, ambos dichos duelen más que si se hubieran quedado callados porque los dos pronuncian accionados por intereses de sus grupos, el Papa ante el asesinato de dos curas, el presidente de Estados Unidos porque en aquellos años pretendía justificar la construcción de un super muro fronterizo para detener los migrantes que había sido una oferta de su campaña y allá siempre andaban en eso de su reelección.

Y si, también se agradece que los poderosos volteen a México porque sus palabras nos ayudan, de entrada, los políticos corruptos ya no tan fácilmente se van a gastar el dinero que se roban en las apuestas a Las Vegas ni a los parques de diversión de Florida o Los Angeles, ni de compras a la Quinta Avenida de Nueva York o en El Vaticano.

Ojalá, le insisto, por el bien de todos los mexicanos la declaración de El Papa solo sea un principio para que otros países u organismos internacionales, y él mismo, hagan sus pronunciamientos y nos vayan rescatando de los políticos corruptos o inútiles que no pueden controlar ni apaciguar la violencia, mucho menos la pobreza.

Y es qué, mire si no vivimos la locura y los violentos gobiernan más que los políticos, resulta que a los curas por lo que llora El Papa los mataron luego de que un líder del crimen se enojó al perder un partido de beisbol y perseguía a un jugador para levantarlo, este se escondió en la iglesia, trataron de protegerlo y sin más les dieron balazos, por eso son buenos los pronunciamientos internacionales, porque hay más ojos que condenaran esos actos que son comunes en algunas partes de México, porque nos hará pensar más en nuestro país, a los ciudadanos nos meterá la idea de que debemos participar en la política y en las acciones de todos los gobiernos para de esa manera garantizar que iremos mejorando y a los políticos en sentir que ya los vigilan otros ojos que no van a burlar por lo que no deben seguir gobernando igual ya que como van provocarán un desastre que les perjudicará a todos.

Por lo demás, la verdad es que sigo insistiendo en que todo mundo se queda corto en las estadísticas sobre violencia en México, en este momento somos el país preferido de la muerte, igual aquí es donde debemos ponernos abusados y protegernos, nosotros no debemos tratar el tema como si fuera el único existente porque los mexicanos de bien somos mucho más que los malos, la gran mayoría de la gente de nuestros pueblos solo piensan en trabajar, en el bienestar de sus hijos y seguimos de pie, en un país hermoso, con mucho potencial, afectado, eso sí, por los vicios y los abusos de muchos políticos que se sirven más que servirle a su gente, sin embargo que sea monotema ese asunto de la muerte no nos ayuda en nada, debemos hablar de más cosas aunque duela, con todo y que según las estadísticas otra vez hemos llegado a un punto crítico en asesinatos sí nos debe doler, pero más motivar a trabajar y accionar.

SE REÚNE AMERICO CON DIPUTADOS DE SU PARTIDO… El gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, sostuvo una reunión de trabajo con los diputados de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas y con el delegado del CEN, Lucio Ernesto Palacios, donde abordaron temas sobre la agenda legislativa y del partido.

El gobernador electo, reiteró a los legisladores morenistas que durante el próximo gobierno habrá un respeto irrestricto a la autonomía de poderes y los exhortó a trabajar bajo los principios de la Cuarta Transformación por la cual el pueblo decidió el pasado 5 de junio.

Durante la reunión también se acordó iniciar un proceso democrático y transparente para elegir a los consejeros y la nueva dirigencia estatal de Morena en Tamaulipas.

“Necesitamos que, desde ahora, la ciudadanía vea y sienta que el cambio verdadero ha llegado, y que la justicia, la verdad, la honestidad y la legalidad será la norma y la identidad del nuevo gobierno”, precisó Villarreal Anaya.

