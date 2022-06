Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador Samuel García reprochó a los otros estados del país que no envían “ni una chingada despensa” a Nuevo León durante esta crisis por falta de agua, aunque afirmó que “no ocupamos de nadie”, pues la población es autosuficiente y puede obtener dinero “debajo de las piedras”.

En el municipio de General Terán, a donde acudió esta mañana para firmar un convenio con agricultores para enviar agua agrícola a la metrópoli, señaló la ingratitud de las demás entidades del país frente a la generosidad del estado, que es el primero en reportarse cuando lo demás enfrentan necesidades por desastres.

“Siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda. Siempre. Chequen en Teletón quién es el estado que más lana pone cuando hay una crisis. Y nos dicen codos, y somos los que más ponemos, pero siempre estamos al pie del cañón”.

“Ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa. No levanta la mano nadie. ¿Y les digo algo? No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo. ¡No ocupamos de nadie los neoloneses! Si somos los que más lana producimos, los que más pagamos impuestos”, dijo, y juró que la crisis terminará en breve.

En la misma gira, al pasar al municipio de Montemorelos, reiteró su discurso de relego de parte de los demás estados, cuando Nuevo León es el estado que más aporta en impuestos a la Federación.

“¿Quién nos ayudó? ¿Quién levantó la mano? ¿Qué estado, qué gobernador, qué alcalde de otro lado marcó para preguntar: qué ocupan, cómo te ayudo, ca’ón? ¡Nadie! Yo sí estoy haciendo una seria reflexión de que este estado, que es el que más lana hace, el que más paga impuestos, empiece a hacer modificaciones para que el dinero se quede aquí”.

“¿Cómo es posible? ¡Nadie nos ayudó! ¡Nadie! No mandaron una méndiga pipa, una caja de aguas, nada. Pero les digo aquí, sinceramente, que somos tan fregones que no los ocupamos. Logramos lluvia martes y miércoles. Tenemos un avión bombardero. Yo también era escéptico, no creía en esas madres”, afirmó.

Recordó que, por efectos de sequía, desde la semana pasada la entidad tiene secas dos de sus tres presas. La Boca, en Santiago, que puede surtir hasta 3 mil litros por segundo a la zona metropolitana, ahora aporta apenas 100, y Cerro Prieto, en Linares, que aporta 6 mil, apenas llega a 800.

Un desperfecto en el suministro de energía eléctrica, que afectó el bombeo de Cerro Prieto, en China, impidió que fueran enviados los acostumbrados cinco mil litros que aporta a la ciudad, lo que agravó aún más la crisis esta semana.

Elogió al funcionario de Agua y Drenaje del estado, Doroteo Treviño, encargado de la planeación de los bombardeos de nubes a quien se refirió como el Tom Cruise y Top Gun de Nuevo León, al encargarse de dirigir el avión que estimula lluvias para el estado.

García reveló que entre semana arrojaron yoduro de plata en formaciones nubosas sobre Ciudad Victoria, Tamaulipas, que se descargaron a Nuevo León (Luciano Campos Garza/.Apro).