Por Agencias

Ciudad de México.- “No es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que los dirigentes de la alianza opositora Va por México, anunciaron que en lo que resta de esta legislatura no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución que envíe el Ejecutivo federal.

Por ello, dijo que no es nueva su postura, que se trata de “más de lo mismo” y que los líderes del PAN, PRI y PRD no quieren cambiar porque siguen con sus mismos “estrategas, politólogos y expertos”, expresó con ironía.

En la conferencia realizada en el 98 batallón de Infantería del destino turístico de Santa María Huatulco en Oaxaca, el mandatario señaló que a pesar de la oposición de sus adversarios políticos en el Congreso de la Unión, su gobierno “seguirá adelante” porque sostuvo que tiene el apoyo del pueblo de México.

“Ellos lo olvidan, creen que la política es de los políticos, de la élite, no conocen al pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo y no le tienen amor al pueblo por eso están inmersos en una crisis, pero es asombroso porque uno pensaría ‘va a haber una revisión, van a llevar a cabo, análisis, autocrítica, se va a rectificar’ y no, es más de lo mismo”, indicó.

Enseguida, cuestionó la intención de bloquear una reforma electoral para renovar al Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral.

“¿Qué provecho tiene eso? ¿Nada más porque queremos tener la posibilidad de seguir haciendo fraudes? ¿Que no se nos cierre esa puerta por completo porque si seguimos tendiendo consejeros electorales antidemocráticos, podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos como lo hacían antes de la voluntad del pueblo? Nada más que ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda y decide”, dijo y agregó:

“Lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, solo ellos tienen una visión distinta, si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad”, sostuvo AMLO.

Incluso, puso como ejemplo los comicios en el estado de Oaxaca donde, a pesar de la tragedia provocada por el Huracán Agatha, se realizaron las elecciones sin ningún problema.

“Entonces, eso no les ayuda pero están como para decirles, síganle ahí la llevan, que sigan su camino”, refirió.

También, dijo que en el caso de que la alianza opositora no apruebe la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército, es porque sus adversarios quieren que resurja la extinta Policía Federal para que sea administrada por personajes como Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón y que actualmente está preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

“Es lo que buscan, que regrese a ser manejada desde Gobernación, sin profesionalismo, ni disciplina, sin honestidad y sin lealtad al pueblo”, sostuvo el mandatario.

Además, recordó el rechazo a la reforma eléctrica para darle preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre empresas privadas nacionales y extranjeras que venden electricidad en México.

“Es como cuando decidieron votar a favor de Iberdrola, en vez de votar a favor de la CFE, aquí en la costa de Oaxaca fueron afectados 31 municipios y en 10 días se restableció el servicio eléctrico por los trabajadores de la CFE. ¿Qué pasaría si en vez de la CFE fuese Iberdrola? ¿Les preocuparía San Juan Ozolotepec y San Agustín Loxicha? No. Pues votaron los diputados opositores en contra de la CFE”, aseguró AMLO.

Incluso, dijo que la alianza opositora votó en contra de elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores, así como las becas para jóvenes y niños con discapacidad. (Ezequiel Flores Contreras/Apro).