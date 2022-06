Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Banco HSBC deberá regresar el dinero sustraído a una ciudadana de Victoria, que practicó en ocho operaciones mediante transferencias a un tercero.

Esto será posible ya que mediante la ejecutoria 127/2021, el Poder Judicial Federal le negó el amparo a la institución bancaria en contra del Juzgado Segundo Civil de Victoria, ya que no demostró que la operación fue fiable y por tal motivo se trató de un fraude electrónico.

La magistrada Estela Platero Salado, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determinó que el Juzgado Estatal actuó apegado a derecho al decidir sobre las cargas probatorias de las partes, pues correspondía a la institución bancaria demandada demostrar que la plataforma de donde se ejecutó la operación era fiable y segura, y que existía la certeza de que las transacciones impugnadas se realizaron con el ingreso de los datos correctos, y así demostrar que no se trataba de un fraude electrónico.

El 15 de enero de 2021, el Juzgado Segundo Civil de Victoria emitió la sentencia del juicio oral mercantil 1631/2019, mediante la cual declaró la cancelación de los ocho cargos efectuados el uno de octubre del 2018 en la cuenta bancaria de la ciudadana; al pago de los intereses legales a razón del 6 por ciento anual y al pago de gastos y costas procesales que con motivo de la tramitación del presente juicio se originen. Ante ello, el banco HSBC recurrió al juicio de amparo.

La magistrada Estela Platero Salado determino que la carga probatoria que tiene el banco en acreditar que el sistema dispuesto por la institución bancaria operó bajo los protocolos establecidos en las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al momento en que se llevó a cabo la transferencia de recursos dinerarios, y que, por tanto, el sistema en sí mismo no fue vulnerado por algún agente externo.

Lo que no aconteció en el caso, pues contrario a lo expuesto por HSBC, ya desestimada la prueba pericial, resulta que en autos no queda prueba que denote la fiabilidad de la banca electrónica, y por lo mismo, fue correcto que no se revirtiera la carga probatoria a su contraparte, por lo que al haberse desestimados los conceptos de violación, el pleno judicial negó el amparo a la institución bancaria.