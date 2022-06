Por Agencias

Zacatecas.- El obispo de la diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega informó que durante la gira que realizó viernes por Jalisco en comunidades pertenecientes a su diócesis fue interceptado por un grupo de civiles fuertemente armados, quienes controlaban el paso de los automovilistas por las carreteras de la región.

El jerarca católico recalcó que más allá de la revisión y después de identificarse, no fue molestado por los civiles armados.

“Allá en el estado de Jalisco, íbamos de Huejuquilla a Temzompa, pero lo que me llamó la atención es que no era ni Guardia Nacional ni Ejército, eran personas de… de… de uno de los grupos delictivos.

“Ellos estaban haciendo lo suyo pues, no dejando pasar a otros grupos, me llamó la atención porque es la primera vez que me toca en vivo, un suceso como ese”, relató Noriega.

Ante este hecho, el presidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso de Zacatecas envió un mensaje de solidaridad al líder religioso en nombre del Poder Legislativo.

“Desde luego que como integrante de un poder en el estado de Zacatecas, lamentamos estos hechos. Y desde luego que manifestamos nuestra solidaridad al obispo, en este hecho lamentable”, señaló Juan Mendoza, presidente de la citada comisión legislativa.

El obispo de Zacatecas exhortó a los sacerdotes integrantes de su diócesis a que incrementen las precauciones durante los traslados que realicen en las comunidades que atienden pastoralmente.

“Y claro que está el miedo presente, tomamos las medidas que todo el mundo toma, no hay ninguna protección en especial, pues solamente les digo, es cuando más te necesita la gente que estés cerca pero también pon tus medidas adecuadas para que puedas servir mejor, yo no quiero mártires”, indicó el religioso.

En junio del 2021, el sacerdote franciscano Juan Orozco falleció al quedar en fuego cruzado durante un enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos en la frontera entre Zacatecas y Durango. (Omar Hernández/Excélsior).