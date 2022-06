Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace por lo menos un mes las cifras de infectados por Covid-19 empezaron a incrementarse en forma alarmante, estamos en la quinta ola de contagios, dijeron las autoridades de salud y las escuelas comenzaron a cerrar sus puertas, una de ellas así lo hizo y por lo menos otras 10 en esta capital se mantienen a punto de ello ante la sospecha de brotes, y no es exclusivo el problema de Ciudad Victoria, lo mismo ocurre en Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y hasta en municipios menos poblados cuyo semáforo epidemiológico casi llega al rojo.

Es cierto, los niños no han tenido mayor problema en su salud, las infecciones les duran de dos a tres días e incluso muchos ni siquiera la perciben, sin embargo, los casos registrados como positivos han sido más de 100 diarios y en todos estos días por lo menos se ha registrado una muerte, para allá vamos, quizá la escuela pueda ser un foco de contagio.

Precisamente por eso nace la pregunta sobre si se mantiene activo el ciclo escolar o cerramos las puertas de las escuelas a partir de ya, no es un disparate, ni siquiera un tema de perder otra vez clases, mire, se lo planteo por una simple y sencilla razón, la mayor parte de los alumnos ya presentaron sus exámenes trimestrales, los maestros el pasado fin de semana tuvieron su día de descarga administrativa, como se llama oficialmente al proceso de elaborar actas y demás, lo que significa qué los alumnos ya fueron evaluados, es decir, sus calificaciones han sido entregadas a la autoridad o se está a punto de ello por lo que poco o nada tienen que hacer en un salón.

Hay algo más, carece de sentido arriesgar a los alumnos los siguientes 15 días, o los 20 que falten para que se concluyan los 200 días de clase que se deben tener al año ya que no avanzaran es aprendizajes o, peor aún, después de los repasos que pudieran dar vendrá un largo periodo de vacaciones en los que seguramente podrán olvidar mucho de lo que hayan fortalecido.

Es por ello qué, le pregunto nuevamente, ¿mantenemos el ciclo escolar o cerramos las escuelas para proteger a nuestros niños?, el sentido común nos dice que el siguiente ciclo escolar podría comenzar con nuevos bríos, con niños mejor atendidos y quizá ya vacunados, recuerdo que los registros para ellos recién comenzaron, sin duda, mejor regresar con todos completos y sanos que meternos en una nueva ola de contagios que se haga imparable como las que han ocurrido.

Cierto que es complicado para muchos padres una decisión abrupta en ese sentido ya que en muchas familias padre y madre trabaja y no tienen quién cuide sus hijos, pero lo mismo ha ocurrido en los últimos dos años, y aunque hoy es mucha de la función de guarderías que hacen las escuelas, más para estos periodos en los que ya no tienen mucha actividad académica, la salud se tiene que privilegiar por sobre todos esos inconvenientes.

Lo ideal en este momento es cerrar las escuelas, que los maestros vayan a retroalimentarse, a prepararse para el nuevo ciclo, a capacitarse por si tuvieran que seguir en las clases en línea ya no les sea tema del otro mundo y puedan atender a los niños sin estresarlos con tanta tarea o permitir que se retrasen por otros motivos.

Quizá sería ideal que se pusieran a hacer listas de los alumnos que en estos últimos dos ciclos escolares no se han puesto al corriente en clases, que no han cumplido para hacer un plan de atención con los mismos, también que midan más el tiempo en que un niño cumple con sus tareas para no saturarlos, mejor aún, que puedan estar en el salón y transmitiendo en línea para que nadie se quede fuera del proceso enseñanza aprendizaje, para que a corto y mediano plazo no se haga más ancha la brecha entre pobres y ricos.

La verdad es que los siguientes días son de fiestas para los niños, son de ir a no hacer mucho al salón de clases, o quizá si se pudieran retroalimentar algunos, pero, le insisto, en dos meses de vacaciones, que pueden ser más largas, van a olvidar todo y ni siquiera habrá valido la pena el riesgo, por ello, urge que este ciclo escolar se de por concluido y que vengan mejores tiempos para todos…

RINDE UAT HOMENAJE A HISTORIADOR MANUEL CEBALLOS RAMIREZ… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), rindió un homenaje póstumo al Dr. Manuel Ceballos Ramírez, reconocido investigador, académico, historiador y cronista tamaulipeco.

Como parte de este homenaje, que tuvo como marco el Primer Encuentro de Historia de Tamaulipas celebrado en esta capital, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, hizo un reconocimiento a la memoria del Dr. Manuel Ceballos Ramírez, tras leer una semblanza en la que se realzó la trayectoria del destacado académico y cronista de Nuevo Laredo.

“Quiero extender a todos los participantes de tan solemne acto, mi reconocimiento por sus reflexiones sobre la vida y obra de tan distinguido universitario”, dijo el Rector.

Como parte del programa participaron: el Dr. Javier Garciadiego Dantán, presidente de la Academia Mexicana de la Historia; el Dr. César Morado, titular del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y corresponsal de la academia en dicho estado; la Dra. Aracely Almaraz, de El Colegio de la Frontera Norte; y la Mtra. Ana Laura Ceballos, hija del Dr. Manuel Ceballos Ramírez.

Originario de Nuevo Laredo, el Dr. Manuel Ceballos forjó su perfil profesional en las más prestigiadas instituciones de educación de nuestro país, entre ellas, especialmente, El Colegio de México.

Con fuerte arraigo a su tierra, fincó su trabajo en la margen del río Bravo, contribuyendo al surgimiento, desde allí, de El Colegio de la Frontera Norte, un centro de investigación de alto nivel en el lindero internacional del país. Al mismo tiempo, dada su vocación por la academia y la ciencia, inició su desempeño como docente en la Facultad de Comercio y Administración de la UAT en Nuevo Laredo, para más tarde integrarse como miembro del Instituto de Investigaciones Históricas. Desde aquí participó en el fortalecimiento de estudios sobre Tamaulipas y su historia, cuyas aportaciones se remontan a más de dos siglos atrás y que en el presente está representada en un cuerpo colectivo de obras editoriales de alta calidad.

El Dr. Manuel Ceballos dio además continuidad a la labor de un ilustre universitario tamaulipeco, el Lic. Juan Fidel Zorrilla, a quien sucedió en el sillón de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de La Real de Madrid, la máxima agrupación de profesionales de la historia en el país.

El Sistema Nacional de Investigadores le otorgó el nombramiento de investigador nacional ininterrumpidamente desde 1992; y en 2009, el Congreso del Estado de Tamaulipas le otorgó la Medalla al Mérito Luis García de Arellano por su trayectoria en la investigación histórica.

