Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.-El ex gobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma que fue el artífice del triunfo tricolor en Durango, será el Delegado Especial del PRI en Coahuila que el año entrante renovara la gubernatura.

Cavazos tiene largo historial en el PRI pues ha realizado diversas tareas desde hace años, principalmente desde que salió de la gubernatura de Tamaulipas, y es un activo importante tricolor.

Acá se le recuerda porque si Tamaulipas tiene hoy excelentes carreteras, se debe en gran parte al gobernador oriundo de Matamoros.

Por cierto Don Manuel sufrió aparatoso accidente carretero durante su encomienda en Durango, y aunque estuvo en terapia intensiva algún tiempo ya está recuperado y listo para “ponerse el uniforme” y acudir a Coahuila, donde por cierto tiene buenos amigos que habrán de apoyarlo en su importante tarea.

En otro tema no debe extrañar que el ex líder magisterial Arnulfo Rodríguez Treviño que hace varios ayeres dirigió la Sección XXX del SNTE busque de nuevo el cargo, pues seguramente siente apoyo de los maestros pero además porque la decisión vertical para nombrar dirigente ya no existe-o no debe existir-, y los “profes” lo harán por primera vez en forma individual.

Sin embargo seguramente Arnulfo, oriundo de Villagrán y hecho política y sindicalmente en Nuevo Lardo solo quiere “acalambrar” a quienes tienen la batuta, y unirá su experiencia a un liderazgo joven para bien del sindicato y de los maestros, pues indudablemente Rodríguez Treviño tiene todavía mucho que aportar para beneficio del gremio.

Quienes recuerdan su paso por la Sección XXX también recuerdan a su tío Abdón Rodríguez, que igual dirigió al magisterio estatal y fue además alcalde y diputado por Nuevo Laredo.

