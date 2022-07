Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Gobernadora de Campeche, LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, trae a mecate corto al dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, al dar a conocer audios en el que el priista exhibe la bajeza con que maneja los asuntos de carácter político.

En la más reciente de las grabaciones que alguien le hizo al terrible “Alito”, se le escucha alardeando del poder que ostenta en su calidad de jerarca priista ante su interlocutor: “el notario HOMERO”, de Tamaulipas.

Cabe referir que audios anteriores dan cuenta de la agresiva y burlesca actitud contra periodistas y empresarios, además de las transas con proveedores a los que les quita “moche” y el infaltable billete pesado que llega, en greña o mediante facturas, a ciertas empresas de comunicación e información. Por supuesto que lo de Alito son tratos al margen de la ley para cobertura de campañas electorales.

Pero si eso generó escándalo más lo hizo el que SANSORES SAN ROMÁN ventilara que en un teléfono del dirigente tricolor, que fue decomisado en un cateo, se encontraron imágenes de mujeres desnudas, las cuales habrían mandado dicho material a MORENO CÁRDENAS, porque éste se los requirió para que pudieran aspirar a una diputación.

Ante la versión que se hizo viral en redes, las susodichas y su guía optaron por demandar a la mandataria. Seguramente entre las agravantes se encuentra el daño moral por atentar contra su “fama pública”, incluida la de Alito.

El punto es que LAYDA, en la entrega de la presente semana, comentó que lo difundido es con la intención de que se pongan las pilas “los compañeros del PRI, de la alianza y nosotros”, sentenció.

Hay que señalar que la Gobernadora no es responsable de los excesos de MORENO CÁRDENAS, quien dicho por sus críticos, “ya no tiene remedio”.

En efecto, se trata de un caso perdido, dada su pésima reputación, misma que aumenta entre “bombas” y filtraciones de audios mediante los que se ilustra sobre la manera vil en que, el guía tricolor, mueve la política y la transa.

Cabe señalar que en el “episodio” reciente, “Alito” no desmerece en su estilo de grilla y tráfico de favores y entre las novedades esta su alusión a Tamaulipas.

“Yo decidiré la lista porque estaré hasta el 2024. Me vale madre lo que digan. Me toca construir lo que viene”. Todos esos pendejos que andan afuera, a mí me vale madre”, le remarcó, a manera de precisión, a su visitante.

“Anota mi celular. Cualquier tema de Tamaulipas me puedes marcar. Me mandas un whatsapp, mi querido notario. Y me dices: Alito, soy Homero y yo siempre contesto”, aclaró.

Fue evidente la deferencia que le dio al paisano que acudió a verlo, seguramente para pedirle que lo considere en lista de prospectos a un puesto de elección popular, cuando sea el momento.

Hasta ahora no se sabe con qué “HOMERO” tuvo trato Alito pero no hay muchos que se llamen así, sean tamaulipecos, notarios y se muevan en las altas esferas del PRI.

Podría ser HOMERO DIAZ RODRÍGUEZ, aquel mismo que fue dirigente del Revolucionario Institucional en la entidad, diputado federal y estuvo a punto de ser agraciado por el “dedazo” de TOMÁS YARRINGTON RUBALCAVA para que fuera su relevo.

Así se veía venir y el propio HOMERO lo propagaba pero, en un abrir y cerrar de ojos, la situación cambió y el bueno resultó ser EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Luego de ese descalabro DIAZ RODRÍGUEZ se fue a sus negocios, el despacho y notaría que tiene en la Ciudad de México, cuya cartera de clientes son de lo más selectos.

Se sabe que HOMERO le trabaja al Revolucionario Institucional en el que, en repetidas ocasiones, ha ocupado carteras en el Comité Ejecutivo Nacional.

El caso es que si fue DÍAZ RODRÍGUEZ el que se entrevistó con Alito para pedirle que no lo olvidara a la hora de sacar la pluma y dar el visto bueno, ya puede decirle adiós a su pretensión de ser legislador federal.

Y es que MORENO CÁRDENAS tendrá que dejar la dirigencia tricolor porque su estancia ahí es insostenible.

Otra posibilidad es que estemos ante un HOMERO panista….De esos corre ve y dile; a los que se les da ser agentes dobles o triples.

AL CIERRE

De nueva cuenta el Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, aparece en la lista de munícipes mejor evaluados por la ciudadanía a nivel nacional.

En ésta ocasión Lalo se colocó en el sexto lugar en el ranking de aprobación de los Presidentes municipales de capital, lo que habla bien de su labor al frente de la localidad.

Éste tipo de logros les deben calar hondo al grupo de panistas que, desde el Gobierno estatal, mantienen su estrategia de persecución hacia el Alcalde.

El tema es que ellos ya se van y GATTÁS BÁEZ se queda a cumplir su encomienda, en un entorno en que se le abrirán las posibilidades de continuar su desarrollo profesional a futuro.

Bien se lo dijo a un líder sindical en un evento que se dio hace pocos días en Victoria: “veneno que no mata fortalece”. Y en efecto.

Por cierto, el Alcalde capitalino acaba de anunciar que habrá bono en beneficio de cientos de empleados, de los que tienen sueldos modestos.

+.-Hoy le toca al Senador, FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, rendir su informe de labores y lo hará en un salón de un céntrico hotel de Victoria.

Sus publirrelacionistas andan aplicados y se espera que sea un acto decoroso.

Se habla de la asistencia de diversas personalidades pero quizá no acuda el Gobernador Electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, porque trae una agenda cargada.

Se supone que el que si podría llegar es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA, ya que éste jueves es esperado en Madero, a las 10:00 horas para presentar su libro titulado “Las Grandes Reformas para el Cambio”.

De modo que es probable que acompañe a LÓPEZ VARGAS en tanto que su informe será a las 15:00 horas.