Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Enfundado en guayabera blanca con figuras color magenta llegó el doctor Américo Villarreal a su encuentro con los medios de comunicación victorenses. Sonriente, amable, saludador, complaciente con quienes le pidieron una selfie, el doctor Américo avanzó entre reporteras, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y al fin tomó su lugar en mesa atestada de micrófonos.

Y ahí ya instalado, con voz clara, tono firme, dijo duro y directo: “El gobierno del señor Cabeza de Vaca termina el 30 de septiembre. Es impropio que a estas alturas pretendan comprometer nuestra administración. No vengan a tratar de hacer ahora lo que no quisieron hacer en los últimos seis años”.

“No voy a permitir que cercenen maliciosamente mis atribuciones como Gobernador en temas tan importantes como cuidar la paz y la tranquilidad de todas y todos los tamaulipecos”, dijo.

El Gobernador electo de Tamaulipas denunció que el gobierno saliente ha estado tomando acciones de último momento incongruentes con la gobernabilidad y aprobando reformas al vapor, por lo que aseguró que hará lo necesario para evitar que pretendan maliciosamente afectar sus atribuciones.

Este lunes por la mañana, el doctor Américo Villarreal explicó que en los últimos días ha estado trabajando para cristalizar el cambio, el futuro y la esperanza de Tamaulipas, pero insistió en que el gobierno saliente ha emprendido acciones como la reforma que pretende traspasar funciones del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado.

“Es incongruente e ilegal, pues no es posible que un órgano autónomo como la Fiscalía que tiene como su principal función la procuración de justicia lleve a cabo también labores de prevención del delito”, explicó.

Agregó que si tanto presume el gobierno actual que se tienen buenas cifras en seguridad, más incongruente aún es cambiar el esquema de seguridad en perjuicio de la población de Tamaulipas.

“Por esta razón, lo digo tajantemente: No estoy de acuerdo con esa determinación; vamos a revisar a fondo el tema y a agotar todas las instancias», subrayó Américo.

Y que el gobierno de Cabeza de Vaca pretende basificar a más de 4 mil personas justo en la recta final de la administración, lo cual señaló parece sospechoso, por lo que exhortó también a que el Sindicato no se preste a ningún criterio distinto a la antigüedad o al mérito de la clase trabajadora.

Y prometió Américo: “Decirles a los trabajadores del Gobierno que no se preocupen, lo que vamos a hacer es dignificar el trabajo de quienes se desempeñan en las instituciones, con trato justo, buenas prestaciones y mejores salarios; los que están haciendo su función no deben tener ninguna preocupación, que se preocupen sí los que están en nómina y no se presentan a trabajar, los que tienen esa canonjía, esos si no van a continuar”.

Américo Villarreal se refirió también al anuncio de Cabeza de Vaca sobre la reactivación de la construcción de la carretera Tam-Bajío, situación que podría dar lugar a contratación ilegal de proyectos transexenales. Dijo que tal contratación transexenal va a ser revisada a detalle, y si no hay vialidad será cancelada.

«Nosotros estamos actuando en positivo, porque nuestro deber y compromiso es servir al pueblo de Tamaulipas.

“Ya falta muy poco y con hechos vamos a demostrar que la Transformación con esperanza, sí es posible”, señaló.

Dos.- Intenso el calor que vivimos los victorenses. Muy seguro lo mejor es disfrutarlo. y bueno, encarar de buena forma y buenos modos si tenemos poca agua en casa. Estamos en el marco de una situación sin precedentes. Sin duda servirá de enseñanza a las nuevas generaciones. Y sin duda pronto hallaremos solución a esta baja en el agua potable en nuestras casas. Y si alguien de los funcionarios del abasto de agua está haciendo mal la tarea, sin duda será descubierto y castigado. El nuevo gobierno estatal estará del lado de la Ley y el Trabajo correcto. Ya verán.

Tres.- Este lunes 18 se conmemoró el aniversario luctuoso de unos de los máximos héroes nacionales, el abogado Benito Juárez García. Por tal ocasión los liberales victorenses le rindieron homenaje ante su monumento. El orador fue el catedrático, y analista político doctor Melitón Guevara Castillo. Mañana les comparto lo mejor de su discurso. NOS VEMOS.