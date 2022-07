Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Debido a que muchos maestros jubilados no pertenecen a ninguna delegación sindical y por lo mismo no forman parte del padrón, no podrán participar en la renovación del comité seccional que se llevará a cabo en próximas fechas.

El presidente del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del Magisterio Tamaulipeco, Rodrigo Tavares García, confirmó que efectivamente, por diversas razones, un número indeterminado de trabajadores de la educación en retiro no están inscritos en ninguna organización sindical, por lo que hizo un llamado para que lo antes posible se acerquen a alguna delegación y se den de alta en el padrón.

“Para informarle a todos los compañeros maestros jubilados que estamos en proceso de que se emita la convocatoria para el cambio de nuestra sección 30 del SNTE, y quiero invitar a todos los jubilados que no pertenecen a ninguna organización sindical o no están inscritos para que busquen la que más tengan la oportunidad de participar y se den de alta en el padrón de miembros activos de las delegaciones sindicales de jubilados la D4”.

Puntualizó que el próximo proceso de renovación sindical en el magisterio será histórico ya que, por primera vez, y gracias a las reformas a la ley laboral en México, el voto será libre, directo, secreto y universal, es decir, cada uno de los maestros, ya sea activo o jubilado, tendrá la oportunidad de elegir directamente, y ya no a través de delegados al próximo secretario general de la Sección 30 y su comité seccional.

Es por eso que Tavares García reiteró la convocatoria para que aquellos maestros jubilados que aún no están inscritos en alguna delegación sindical, se acerquen a darse de alta, ya que es la única manera de formar parte del padrón de votantes y tener derecho a participar en esta histórica elección sindical de la Sección 30 del SNTE.

“La invitación es para que se inscriban, para que participen, para que puedan votar, porque si no están inscritos en una delegación y no aparecen en el padrón no podrán ejercer el voto, porque no van a saber en qué casilla les va a corresponder ejercer este voto secreto y directo para que elijan libremente al próximo secretario general y su comité seccional”.

Les pedimos a manera de invitación a que lo hagan acudan con los secretarios generales de las delegaciones de jubilados, concluyó Rodrigo Tavares.