Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Cuarta Transformación en Tamaulipas no tiene vuelta para atrás, aquí no nos vamos a dejar, ya está más cerca la llegada de un buen gobierno, aseguró el delegado de Morena, Ernesto Palacios Cordero.

«Van a venir nubarrones, porque no entienden, no saben perder y quieren arrebatar…pero que quede claro en Tamaulipas nadie va a detener la Cuarta Transformación. Américo Villarreal va a limpiar la corrupción y los bandidos y saqueadores van a tener que pagar”, advirtió.

«Desde esta capital, digna de un pueblo digno, que decidió con mucho valor, que hizo posible una hazaña histórica, que ya se liberó y le decimos a toda la República que en Tamaulipas ya llegó la Cuarta Transformación”, mencionó.

Al encabezar en el Paseo Méndez la Asamblea Informativa sobre la Reforma Electoral y los 4 años de la victoria del pueblo de México, el delegado morenista dejó en claro que el doctor Américo Villarreal Anaya va a tomar las riendas del Estado, “que no quede duda”, expresó.

«Ha sido un gran orgullo para un servidor haber caminado con un hombre honesto, íntegro que va a tomar las riendas de Tamaulipas, que a nadie le quede duda, y lo va a llevar a un estado de fuerza, de justicia y de bienestar; es el doctor Américo Villarreal, nuestro futuro gobernante”, dijo.

Acompañado por Américo Villarreal Santiago, la senadora Lupita Covarrubias, diputados federales y locales y por el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, el delegado Ernesto Palacios dijo que, el actual gobierno del Estado sigue empeñado en no reconocer el triunfo de la democracia, del pueblo tamaulipeco.

«Hay resistencias, muchas ofensas pero el pueblo ya decidió que se fueran los corruptos, decidieron que se fueran…fuera, fuera; no hay mal que dure 100 años, la gente ya votó, el pueblo ya decidió, nosotros estamos festejando y diciéndole a todo el mundo que el pueblo manda”, indicó.

Asimismo recordó que en 2018 Morena gobernaba en 5 estados y en el 2022 ya son 22 las entidades federativas gobernadas por el partido de Andrés Manuel López Obrador.

«Millones y millones de personas en toda la República que ya se pintó de guinda y Tamaulipas le puso la muestra, sigue siendo la más importante de la avanzada en el norte del país”, destacó.

Palacios Cordero recordó que el enemigo de la democracia en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca se la ha pasado obstruyendo y no le importa el pueblo y sigue hostigando, por eso hizo un reconocimiento a los diputados locales y también mandó un mensaje de unidad a los alcaldes de ciudad Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo que han sido perseguidos por el actual mandatario estatal.

«Nuestra solidaridad con los alcaldes morenistas, no están solos, tienen un pueblo que los respalda…la Cuarta Transformación no tiene vuelta para atrás y en Tamaulipas no nos vamos a dejar”, apuntó.

Cabe mencionar que antes de iniciar su mensaje, el delegado de Morena envió sus condolencias a la familia del periodista Antonio de la Cruz, cobardemente asesinado hace unos días en esta capital y expresó toda su solidaridad con el gremio periodístico, además de pedir un minuto de aplausos en memoria del reportero del periódico Expreso.