Por Agencias

Ciudad de México.- Desde el pasado 30 de junio la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) concluyó la carpeta de investigación iniciada contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalado por supuestamente recibir dinero para financiar ilícitamente campañas electorales de Morena en el año 2015.

La Fisel informó al juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México que su decisión está sujeta a revisión y autorización de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales, por lo que el juzgador no reveló el sentido de la determinación, es decir, no especificó si la Fiscalía encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti ejerció o no acción penal contra el hermano del Presidente.

Debido a que se desconoce si la determinación de la Fisel ya fue autorizada o no, el juez concedió a dicha Dirección General un término de 24 horas para que informe su resolución.

“Toda vez que es responsabilidad de este órgano de control constitucional, vigilar el estricto cumplimiento de las sentencias ejecutorias dictadas en los juicios que de él emanen, por ser una cuestión de orden público, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del día siguiente hábil al en que reciba la notificación del presente proveído, informe si autorizó, modificó o revocó la determinación de treinta de junio de dos mil veintidós, emitida dentro de la indagatoria”, señaló el juez Julio Veredin Sena Velázquez.

Estos informes derivan del amparo que le fue concedido en mayo pasado a Pío López para que la Fisel determine si ejercerá o no acción penal en su contra pues el juez consideró que al no determinar pronto la carpeta de investigación lo dejaba en “total incertidumbre” respecto a su derecho a que se le administre justicia pronta y expedita.

La carpeta fue iniciada luego de que se dieran a conocer en redes sociales unos videos donde Pío López Obrador aparece con David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil, recibiendo bolsas de papel que supuestamente contenían dinero en efectivo. (Diana Lastiri/Apro).