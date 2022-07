Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para la Unión Campesina Democrática (UCD) el problema de la ilegalidad, lejos de solucionarse, se agravará debido a que los llamados autos chocolate continúan ingresando al país por los puentes internacionales.

Jorge Sobrevilla, dirigente estatal de la UCD afirmó que en Tamaulipas cada vez hay más unidades provenientes de los Estados Unidos, lo que quiere decir que el decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera solo es un mejoral para una gran enfermedad.

“Yo lo que veo es que no han cerrado los puentes, o sea realmente está complicado porque lo que están haciendo no es curar el mal sino dando nomás un mejoral para que se te quite el mal”.

No obstante, lejos de desacreditar o descalificar el programa de regularización vehicular, Jorge Sobrevilla resaltó que gracias a ello muchos propietarios ya están tranquilos porque cuentan con esa seguridad de poder circular legalmente por todo el país.

“El mal sigue ahí, no lo están erradicando, y va a seguir, es como una enfermedad de cáncer que no lo quitas de raíz, sino que le das un calmante, de esa manera lo veo yo”.

Sin embargo no restó importancia al hecho de que muchos otros dueños de autos chocolate no podrán acceder al beneficio debido a que no cumplen con los requisitos. Para poder ser incluidos, el Presidente tendría que modificar otra vez el decreto.

“El programa está muy bien porque mucha gente si se va a beneficiar, pero es más la gente que no puede, no solo por lo lento de los trámites sino por los requisitos del decreto”.