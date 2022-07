Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) amenazó con aplicar sanciones económicas a las escuelas que cierren sus puertas y suspendan el servicio educativo a causa del Covid-19.

El presidente de la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia, Miguel Ángel Tovar Tapia aseguró que los verificadores de la Coepris, en lugar de ofrecer asesoría y orientación asumen una actitud intimidante e inquisitoria cuando acuden a las escuelas que presentan contagios.

La presencia del Covid-19 en los centros educativos ha despertado temor y preocupación entre el personal docente y administrativo, sin embargo, ese organismo les prohibió suspender las actividades.

«Es algo muy delicado, el personal de Coepris que acudió a las escuelas con reporte de niños y maestros contagiados, en lugar de aportar orientación, apoyo y todo lo que se necesite en estos casos llegó actuando como órgano inquisitorial, de tal manera que a directivos y maestros los amenazaban con sanciones si llegaban a cerrar la escuela, y Protección Civil brillando por su ausencia”.

Es por eso que, en consideración de Tovar Tapia, es la Coepris la responsable de que la quinta ola de contagios ya esté afectando a los planteles educativos ya que en lugar de actuar con sentido común obligan a los directores a mantener abiertos esos centros educativos que ya presentan contagios.

“Qué es lo que está pasando, en manos de quién estamos, qué tipo de personal es. El maestro, el padre de familia y los niños confiamos en ellos, y aquí están los resultados. Por no permitir que la escuela cerrara cuando sí se justificaba aquí están las consecuencias, más contagios y lamentables fallecimientos, tanto de personal docente como de niños”.

Cuestionó que mientras que en otro tipo de establecimientos como el Gimnasio Crossfit ubicado en el 22 Conrado Castillo, que no solo no cuenta con filtro sanitario, sino que ninguno de sus usuarios usa cubre bocas, ni un inspector de la Coepris se ha parado jamás en ese establecimiento a verificar.