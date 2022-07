Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo que más le hace falta al Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria (HRAEV) son enfermeras especializadas para las áreas con que cuenta la institución, sin embargo desde hace años que no ha habido reclutamiento de personal, informó el director Vicente Flores Rodríguez.

“Nosotros no tenemos vacancias para plazas, nos hacen falta muchas, sobre todo en el área de enfermería y de médicos en algunas especialidades, pero en nuestro caso no nos han permitido contratar y no se contrataron para este Hospital”.

El Director de esta institución hospitalaria aclaró que el Hospital no ha sido considerado dentro de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas que publicó el gobierno federal el pasado mes de mayo, en la cual ofertó más de 13 mil 760 plazas.

“Seguramente están apoyando a muchas otras instituciones, pero nosotros todavía no hemos sido favorecidos, estamos en eso, y esperamos que pronto podamos tener una respuesta favorable”.

Durante años, el tema de los especialistas ha sido el talón de Aquiles del Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria; las necesidades prioritarias tienen que ver con el tema de recurso humano, ya que este centro médico está funcionando al ciento por ciento.

Refirió que actualmente la única contratación que ha habido fue la de un neumólogo, pero no se trató de una plaza de nueva creación sino un espacio que el mismo que renunció volvió a ocupar; pero por ejemplo, el Hospital está necesitando a un especialista en cardiología.

“Se contrató únicamente a un neumólogo, que ya nos había renunciado, es la misma plaza que él vuelve a ocupar y estamos en busca de un cardiólogo”.

Afirmó que este enorme nosocomio cuenta con las condiciones de infraestructura y calidad para que las plazas laborales sean atractivas.

El avance paulatino que ha presentado el HRAEV ha ido mejorando en sus indicadores de productividad pero sobre todo de calidad de la atención, por lo que han ido creando las condiciones de confianza.