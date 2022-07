Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- El ex secretario general de gobierno y ex diputado federal por el PAN, Raúl Octavio E. fue detenido por la fiscalía del estado al estar señalado por el delito de fraude específico en perjuicio del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Según la fiscalía, Raúl Octavio para reclamar la posesión y propiedad de un predio ubicado en la zona hotelera de Puerto Vallarta usó en su demanda documentos falsos.

La dirección general de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía abrió una investigación y encontró pruebas, por lo que solicitó a un Juez de Control una orden de aprehensión que les fue concedida.

Al ser ubicado, esta mañana fue detenido en calles del municipio de Guadalajara.

Raúl Octavio E. será puesto a disposición del Juez de Control que tomó conocimiento de la causa para que este fije fecha y hora para la apertura de la audiencia inicial.

Por otro lado, el ex director del Ipejal, Fidel Armando, y la exjefa de Administración Katia quienes formaron parte del Comité de Inversiones, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva justificada por autorizar la compra de fondos a la empresa española Avengoa.

Fidel Armando enfrentará prisión preventiva justificada en su domicilio con vigilancia de un elemento de seguridad pública. Mientras que Katia cumplirá la medida cautelar en el Penal de Puente Grande.

El 10 de junio, fueron vinculados a proceso Hugo Alberto «N», ex director de Finanzas; José Wilmer «N», ex encargado del despacho de la dirección de Finanzas; Marco Antonio «N», ex subdirector general; Benjamín «N», ex jefe de la Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto; Carlos Gabriel «N», jefe de Contabilidad, y Wilfrido «N, ex jefe de Administración de Fondos, del Ipejal.

Los ex funcionarios del Ipejal fueron vinculados a proceso por la colocación de fondos de manera indebida sin atender las políticas de inversión por un monto millonario de recursos provenientes del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro.(Gloria Reza M./Apro).