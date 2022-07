Por Agencias

Ciudad de México.- Fiel a su avalancha de críticas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de Twitter, el ex mandatario Vicente Fox causó revuelo el fin de semana al hablar de los apoyos sociales por parte del gobierno.

El sábado, el ex presidente se refirió así: “Si recibes apoyos de gobierno, NO se los debes a López, es tu trabajo y el pago de impuestos de todos los Mexicanos”.

Previamente, Fox estuvo muy activo comentando y retuiteando noticias como el incremento en la inflación. “López esta matando de hambre…”, publicó de igual manera el sábado.

La ola de comentarios y críticas prosiguió durante el fin de semana y hasta este lunes, día en que escribió: “Hay que decirlo, este trasnochado es un pendejo con todas sus letras”.

Además, esta mañana arremetió contra el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, tras revelar que 11 funcionarios ganan un salario mayor al que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, Vicente Fox dijo: “La ‘ratita’ Sheffield señalando a quienes trabajan y ganan honestamente su sustento. Que bajo caiste Sheffield, das lastima”.

Previamente, el ex mandatario panista expresó: “Hablando en serio, que vamos hacer con LOPEZ?? Esto no puede seguir así!!! Tenemos que darle una derrota contundente!! PAN-PRI-PRD-MC. NO nos vayan a fallar!!”. (Apro).