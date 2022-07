Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿En cuánto estima usted el negocio de Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado, como para que exista tanta impunidad en Tamaulipas y no este ningún político ratero en la cárcel?, la cifra debe ser muy alta o así se sospecha luego de que su hijo pretendía comprar la presidencia municipal de Reynosa al ofrecer cinco millones de pesos por regidor que se alinee y también quiera “hincharse de billetes”.

¿Y el Fiscal?, porque el audio que circula en las redes sociales ya se comprobó que es verídico, el propio hijo del Auditor Superior, Luis Alejandro Espino Acosta, así lo reconoció y aunque lo haya tratado de justificar nada de lo que diga es creíble, el caso es que en el mismo se menciona todo un complot en el que participan Irving Barrios, titular de la Fiscalía, en el papel de quien habrá de operar la destitución del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, ya que es quien conoce todos los pecados de corrupción de los actuales funcionarios de ese municipio, ¿por qué no ha actuado?

Es muy preocupante que todos los mencionados en dicho audio, que son bastantes, el propio Secretario General, Gerardo Peña, el Auditor Superior del Congreso, el Fiscal, vaya, hasta el gobernador sale embarrado, pero le decía, alarma que se deslinden y nadie les crea, por eso será necesario abrir investigaciones para conocer si en realidad existió, quizá aun existe, toda una red de complicidades para violentar la ley y agandallar la presidencia municipal de Reynosa y aquí la duda, ¿si se menciona al Fiscal, entonces quién y en dónde habrá de presentar dicha denuncia?

Algo más alarmante todavía es que según el hijo del auditor, de nombre Luis Alejandro, todos los regidores y el propio suplente del Presidente municipal de Reynosa, “están hasta el chongo”, entonces, ¿quién habrá de investigarlos y que habrá de proceder en contra de ellos?, porque una cosa es que se evite que se violente la voluntad de todo un pueblo y el que se pueda agandallar la presidencia municipal para otro color diferente al que fue el preferido n una elección y otra permitir que quienes hayan llegado se están robando el dinero público nomás porque se descubrió un complot que les perjudicaba.

Sin duda el tema es muy complejo, por un lado, da la impresión de que es real que muchos de los ediles de Reynosa son transas, que se están prestando a cumplir el último capricho de esta administración estatal como es quedarse con la presidencia municipal de Reynosa, pero también parece cierto que los que jalan para el otro bando, los allegados al alcalde, andan en las mismas, en el vil agandalle y negocio sucio.

Por lo pronto, urge que una autoridad distinta a la Fiscalía del Estado, por eso de que el titular de la misma es un buen vecino y presunto cómplice de quien destapó todo el mugrero, llame al hijo del Auditor y lo comience a declarar, que le pidan explicaciones sobre todo lo relacionado al tema del financiamiento, de dónde se habría obtenido el dinero para pagar cinco millones por cabeza, pero también sobre los que dice son corruptos y si no acceden los van a obligar a que nombren una terna para sustituir al alcalde de Reynosa y al suplente de este.

Anote usted que el propio padre del que decía iba a ser alcalde porque contaba con todo el apoyo del gobernador, el secretario general, el fiscal y hasta del Congreso, y andaba en la compra de regidores ya se deslindó de sus dichos, también el gobierno del Estado negó tal acto gansteril y gandalla en voz de Gerardo Peña, aunque le pregunto, ¿usted les cree?

A eso vamos, a que sin duda se tiene que obligar la intervención e investigación de una autoridad competente para deslindar el tema, si es que acaso Espino Acosta actúo solo pues que lo castiguen conforme a la ley, si hay toda una red de complicidades pues que se llegue a las últimas consecuencias y, finalmente, no debe permitirse la impunidad de nadie en el cabildo de Reynosa, que todos los que tengan la cola muy larga, como lo afirma el hijo del auditor, sean llamados a cuentas y castigados.

Hay, en todo, una dificultad mayor, la verdad es que en México no hay políticos rateros en la cárcel, no por ese mero delito, los que han sido detenidos fue porque cometieron errores políticos o son enemigos de los poderosos en turno, por eso que se archive el caso Reynosa o nadie presente denuncia sobre el mismo puede ser posible con todo y que se hizo muy grave desde el fin de semana pasado, ojalá no vaya a ser tapado y ya, es decir, que nadie actúe sobre el mismo porque será un precedente y posteriormente a esto, si es que finalmente agandallan la presidencia municipal o la siguen saqueando los actuales, pues ya nadie se preocupará por ganar elecciones ni por el peso de la ley en temas de corrupción sino solo en esperar a ver cuánto cuesta cada alcaldía o cada auditor, y con todos los daños que eso implique para un pueblo…

INICIA UAT VACACIONES… Tras concluir su ciclo escolar de verano, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia este 25 de julio el periodo vacacional en todas sus dependencias académicas y administrativas a lo largo del estado.

Conforme al calendario escolar/administrativo de la UAT, se dará comienzo al receso laboral una vez que ha concluido el ciclo escolar Verano 2022-2, que se desarrolló de manera presencial del 6 de junio al 22 de julio. Antes del periodo vacacional se llevó a cabo también la aplicación del examen Ceneval de ingreso a licenciatura para el periodo 2022-3, el cual, apegado al calendario, se programó en dos fases: virtual, el 14 de julio, y presencial, los días 20 y 21 de julio.

Tras culminar las actividades administrativas en las dependencias y áreas de la Rectoría, así como en las dependencias académicas de toda la Universidad, el personal docente y de apoyo administrativo dispone de dos semanas de asueto para reanudar labores el próximo lunes 8 de agosto de 2022.

Luego de reiniciar sus labores, el calendario oficial de la UAT marca como fecha de publicación de resultados del examen de admisión el 12 de agosto; posteriormente se dará paso al proceso de inscripción y reinscripción estipulado del 15 al 19 de agosto.

El ciclo escolar Otoño 2022-3, el cual abarca los meses de agosto a diciembre, está programado para iniciar el 22 de agosto, para concluir sus clases el 9 de diciembre. Cabe mencionar que el calendario oficial de la máxima casa de estudios está disponible para ser consultado en cualquier momento a través del portal www.uat.edu.mx.

