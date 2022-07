Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas, que pasó del semáforo epidemiológico verde al naranja, cerró la jornada de este sábado con 622 nuevos casos de COVID-19, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa luego de exhortar a la ciudadanía a no bajar la guardia ni relajar las medidas de prevención para frenar la quinta ola de contagios.

Dijo que la forma más efectiva de inactivar el virus y evitar complicaciones graves que pueden derivar en defunciones, es a través del lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia y la vacunación anticovid.

Aunque no se reportaron fallecimientos, la titular de la SST advirtió que la pandemia no ha terminado y pidió no exponer a los más vulnerables, evitar salidas no esenciales, limitar el contacto social, ventilar todas las áreas de la casa, desinfectar objetos y superficies de uso común, principalmente.