Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente de Morena Mario Delgado Carrillo es mediocre e inepto, características que lo convierten peligroso en grado sumo para su partido. (Nota.- estuve a punto de calificarlo también de ingenuo e incluso de tonto, pero me reservo sin que ello obste para considerar lo que a la vista del portador es inocultable). Este colimense ha cometido tantísimos errores que resulta incomprensible siga en el cargo después de año y medio de aquel raro proceso donde “derrotó” a Porfirio Muñoz Ledo.

En este sentido usted dirá que no hubo mucho donde escoger y tiene razón. Es aquí donde radica el misterio de tal elección, existiendo varios destacados militantes que pudieron dar brillo a la organización sin depender de la marca AMLO, sobre todo con principios e ideales bien definidos.

El asunto es que el colimense en cuestión sigue al frente de Morena justo cuando la sucesión presidencial toma cuerpo acrecentando la ambición de quienes aspiran a ocupar el cargo más importante de la república. Sigue al frente digo, a pesar “de que ya se le hizo bolas el engrudo cuando todavía ni hierve”, lo cual significa que gracias a su incapacidad es inevitable la confrontación entre aquellos que defienden su derecho a soñar despiertos.

Si no fuera trágico parecería cómico dejar en manos de Mario Delgado la selección del candidato a la presidencia de México. Claro no es literal porque estará de por medio presunta encuesta que no merece toda la confianza debido a las conocidas protestas en otros procesos. Es por eso que tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal exigen seriedad y sobre todo “piso parejo”, para evitar suspicacias y “cartas marcadas”, bajo la suposición de que la decisión final podría venir de Palacio Nacional favoreciendo en primer término a Claudia Sheinbaum y despuesito a Adán Augusto López.

Será en el congreso nacional de Morena de septiembre donde definirán las reglas rumbo al 24, aunque puesto en labios de Mario Delgado no es garantía que esto sirva para contener “la desbocada” de grupos que parecen ignorar la disciplina partidista y los frecuentes llamados a la unidad hechos por López Obrador.

De manera que la multicitada selección de candidato podría ensuciarse por obra y gracia de MDC provocando división y éxodo multiplicando los traidores a la 4T y por lo tanto adversarios de AMLO.

Mientras tanto, no olvidéis “el broncón” en que metió a los morenistas tamaulipecos en la pasada elección estatal, aprobando y aceptando lo que se debió rechazar por elemental honorabilidad y sentido común.

AQUEL 26 DE JULIO

Salimos en autobuses de la UNAM hacia el Hemiciclo a Juárez donde celebraríamos el aniversario de la Revolución de Cuba. Era el 26 de julio del 68 y caímos en la trampa de la represión. Pronto fuimos perseguidos y golpeados por gorilas disfrazados de granaderos que disfrutaban repartiendo macanazos, pateando al caído y humillando a las compañeras.

A partir de ahí, los jóvenes de entonces descubrimos el lado feroz, intolerante y criminal del sistema y poco a poco aprendimos a combatirlo, pero fue insuficiente porque no pudimos impedir la masacre del 2 de octubre ni la del 10 de junio. Ellos, los políticos contaban con los instrumentos para aterrorizar y “convencer” de la inmortalidad del PRI. Ahora sabemos que nada es para siempre y lo que empieza termina tarde o temprano. Con la experiencia de los años “y las cosas”, también sabemos que el hombre no cambia, sigue siendo igual de pequeño frente a lo divino y grandioso de la naturaleza.

SUCEDE QUE

“Ora” hasta Américo tiene que andar tapando las impudicias que Mario Delgado dejó en Tamaulipas.

