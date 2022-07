Por Agencias

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, le advirtió al partido Morena y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que “no podrán dividir” a la coalición “Va por México”, conformada por el PRI, PAN y PRD, ante las elecciones presidenciales de 2024, las cuales van a ganar, aseguró.

“Claro que hay tiro con Morena. Y les vamos a ganar en 2024. Por eso quieren dividirnos. Desde aquí, a Morena y al gobierno les decimos: no van a poder dividir nuestra coalición”, dijo Moreno después de tomar protesta a la nueva dirigencia del PRI en el estado de Guerrero

Señaló que la coalición “Va por México” representa el 40% de la votación nacional, en tanto que la de Morena y sus aliados alcanzan el 44%, mientras que Movimiento Ciudadano apenas llega al 6%.

“Por eso sus campañas de desprestigio. Por eso nos atacan y nos difaman. Por eso están desesperados y quieren dividirnos”, agregó.

En el auditorio de la sede del Comité Directivo Estatal del PRI, “Alito”, luego de tomarles protesta a Alejandro Bravo, como dirigente del PRI en Guerrero, y a Pilar Vadillo, como secretaria general, les pidió a los militantes congregados “ánimo y carácter”, porque , afirmó, “lo que Morena y el gobierno quieren es meterle miedo a los ciudadanos, que no digan lo que piensan, que caigamos en la autocensura, que nosotros mismos no queramos hablar”.

Y volvió a exhortarlos:

“Hay que levantar la voz; decirles que están destruyendo este país, y convocar a los ciudadanos a que participen cuando haya elecciones”.

Indicó que las campañas sucias y de desprestigio contra el PRI son “porque le dijimos a este gobierno incapaz, sin experiencia, sin resultados de Morena, que son la mayor tragedia y desgracia para nuestro país”.

Y calificó de “retrógradas” tanto a la reforma eléctrica como electoral que impulsó el gobierno de Morena, pero a las que se opone el PRI.

“Hoy estarían los del gobierno como focas, aplaudiendo, pero no conocen al PRI y menos a su militancia”, dijo.

Respecto a las críticas y descalificaciones que actualmente se le hacen a su persona, dijo que “al presidente del PRI ni lo asustan, ni lo amedrentan, ni lo doblan. Vamos para adelante. Y los vamos a enfrentar con la fuerza y la fortaleza de nuestro instituto político”.

Mientras que el delegado del CEN del PRI en Guerrero, José Olvera Acevedo, le expresó “solidaridad absoluta” a “Alito” Moreno.

“Cuenta usted con todo el apoyo del priismo guerrerense”, le dijo. (proceso.com.mx).

