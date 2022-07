Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las trasnacionales que históricamente han saqueado la riqueza del país, al igual que los gobiernos del exterior deben tomar con seriedad las palabras de AMLO respecto de que México está dispuesto a defender su soberanía hasta las últimas consecuencias, lo cual significa que no se doblegará ante nadie por más poderoso que parezca.

Dicho mensaje está dirigido principalmente a los EU y a Canadá, cuyas autoridades muestran aceptación y de alguna forma debilidad, ante las presiones de los grandes consorcios que rechazan la política energética implementada por la 4T debido a presuntas violaciones al tratado de libre comercio firmado con dichas naciones. Ya sabéis que tales empresas pretenden mantener prioridad en el negocio que les reditúa ganancias increíbles bajo el argumento de economía de mercado que no es otra cosa que la apropiación de nuestros recursos con toda la impunidad que permitieron los regímenes neoliberales, al grado que se dieron el lujo de contratar cual “empleadillos de confianza” a los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Y luego ese Fox dedicado a promocionar la venta de derivados de mariguana para empresas gringas en Latinoamérica. ¡Mayor complicidad no se puede concebir!

AMLO repite que él no es pelele de nadie para colocar intereses extraños sobre los de México, por lo que, en base a la Constitución y a los ordenamientos del propio Tratado, el supremo gobierno dará la pelea en cualquier tribuna para demostrar que nos asiste el derecho y la razón.

Mientras tanto los adversarios de AMLO han hecho de este conflicto un escándalo mediático, suponiendo el riesgo de un rompimiento de relaciones, ¡qué más quisiéramos!. (Sirve que les declaramos la guerra, los invadimos y de pasada recuperamos los dos millones de kilómetros cuadrados que nos robaron), sin embargo, no es para tanto porque se trata de intereses muy concretos que nada tienen que ver con la diplomacia y sobre todo con la vecindad y sus complejas relaciones que siendo malditas y diabólicas para México los gringos jamás estarían dispuestos a perder cuando a la mano tienen a su principal víctima considerada “su patio trasero”. Y ni modo que sea invento.

El asunto es que el régimen democrático y popular encabezado por AMLO, no permitirá que presiones e intereses extranjeros vulneren la soberanía nacional, más vale entonces que políticos, partidos, empresarios y medios de comunicación cómplices, vayan tomando distancia, so pena de ser considerados una vez más, traidores a la patria. En efecto, el Presidente no alcanza a explicarse ¿cómo es posible que algunos malos mexicanos prefieran defender intereses extraños antes que a los de su país?. ¡Jijos de su mal dormir!…Lástima que ya no exista la pena de muerte.

SIN AGUA NO HAY PARAISO

Buena parte del país sufre falta de agua convirtiéndose en tragedia que padecen sobre todo los sectores marginados. Es público que en lugares como Monterrey la situación se volvió insoportable y que solo lluvias abundantes podrían solucionar el problema. Es el milagro que esperan donde el crecimiento fue caótico en obediencia a la voracidad empresarial. Ahora sabemos que olvidaron crear la estructura básica dando prioridad al negocio inmobiliario en lugar de tomar las precauciones del caso, como sucede en otros puntos de gran concentración humana.

Como siempre, la corrupción muestra su rostro más siniestro. Y como el tema también es político no deja de llamar la atención que la responsabilidad sea cargada solo al gobernador Samuel García sin tocar al alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas como parte del problema. ¿Será que los empresarios neoloneses protegen al hijo del Mártir a fin de que llegue inmaculado a la candidatura presidencial?. Pudiera ser.

Lo cierto es que la falta de agua tiene cuando menos a la mitad del país en semáforo rojo lo cual no obsta para que los reaccionarios apliquen la tragedia contra la 4T.

SUCEDE QUE

Apenas se fueron los dipus locales y ya extrañamos sus escándalos…¡Regresen, los perdonamos!.

Y hasta la próxima.