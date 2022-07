Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Apenas horas después de jactarse de que todo estaba “cuadrado” para que “el grupo azul” encarcelara al alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz para ponerlo a él en su lugar, y para lo que se pagarían 15 millones de pesos a tres regidores de Morena (cinco a cada uno) para apoyarlo en la terna que se pondría a disposición, Luis Alejandro Espino Acosta, -hijo del Auditor Superior del Congreso del Estado, Jorge Espino Ascanio-, subió un nuevo audio, en el que reconoció ser el autor del primero que escandalizó a la opinión pública.

Sin embargo, lejos de la prepotencia, la procacidad, de sus afanes de poder que caracterizó al primer audio de voz, el hijo de Jorge Espino Ascanio lanzó un mensaje medroso, más bien parecido al de un delator al que cuyos jefes –incluido su padre- le han ordenado retractarse por haber exhibido sus planes prematuramente.

La que sigue es la versión íntegra y textual del que sería alcalde de Reynosa después de que Carlos Peña Ortiz fuera encarcelado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a cargo de Irvin Barrios Mojica, y entonces “podremos mamarnos de billetes”.

Amigos, amigas, familiares, reynosenses…

“Reconozco que es mi voz la de un audio que fue grabado a escondidas y sin mi consentimiento. Públicamente ofrezco una disculpa a las personas que en él menciono y con las que nunca tuve contacto como lo afirmo. La realidad es que ante la incertidumbre de una administración municipal claramente abandonada y vulnerable, y que enfrenta irregularidades legales, vi la oportunidad de escalar políticamente.

“Quiero dar a conocer que quienes me grabaron son los regidores Carlos Ramírez, Antonio Chávez y Salvador Leal.

“Reitero, es mi voz, y el asunto expuesto nunca lo platiqué ni con mi padre (Jorge Espino Ascanio), ni con el Secretario General de Gobierno (Gerardo Peña Flores). Nuevamente ofrezco mis más sinceras disculpas a las personas que pude ofender o que se sintieron ofendidas, traicionadas ante este comportamiento que, les prometo, no volverá a repetirse.

“Se los agradezco; dentro de las siguientes semanas me retiraré de la política para reflexionar sobre los actos que hoy se mencionan, reiterando que no hay ninguna relación política con actores del gobierno del Estado de Tamaulipas.

Gracias”.

EL CACHORRO ASCANIO EN EL PRIMER AUDIO, EN SU ‘TINTA AZUL’

“Nos la llevamos con madre todo el cabildo, nos mamamos de billetes y la chingada”, dice en un audio Luis Alejandro Espino Acosta, hijo del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, quien busca quedarse con la alcaldía de Reynosa.

Grabaciones divulgadas en redes, supuestamente de quien se identifica como “empresario”, dan cuenta de cómo le ofrece 5 millones de pesos a un regidor de Morena de Reynosa para que vote a favor suyo, de Espino, para incluirlo en la terna por la alcaldía que se enviará al Congreso del Estado.

Previamente le cuenta cómo el Congreso, con el visto bueno del Gobernador y del Secretario General de Gobierno, van a “tumbar” al presidente constitucional de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.

La voz expone que ya son tres los regidores morenistas los “comprados” para hacerlo alcalde.

Le dice al edil no identificado que, con el visto bueno de los funcionarios panistas, “van a tumbar a Carlos en estos días. Estoy en la terna pero necesitamos que los regidores aprueben”.

La “compra” de votos en cinco millones, era un rumor que ya circulaba en Reynosa. Ahora se confirma el grado de corrupción en que han caído los funcionarios emanados del PAN.

Luis Alejandro Espino Acosta le explica a su interlocutor que más vale que se allanen a la instrucción de tumbar a Carlos y al edil en funciones, porque a los regidores “como quiera los vamos a tener de los güevos porque todos tienen cola que les pisen”.

“Mi papá está interesado en que yo sea el presidente”, refiere en otra parte de su mensaje vía telefónica, refiriéndose al Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, su padre.

No obstante el ofrecimiento, se niega a darles por adelantado: “Cinco millones para ti. Quedando yo como alcalde ahí se cumple el compromiso aparte que sigamos trabajando de la mano. Si te doy lana y luego no quedo?”.

-¿Ya sabes quién es mi papá?

-Sí, claro que sí.

-Pero lo tenemos que manejar de manera discreta…

Espino Acosta fue candidato a diputado local, cuarto distrito, Reynosa, por el Partido Movimiento Ciudadano, en el proceso 2020-2021.

La voz del presunto regidor morenista es distorsionada por medios técnicos para no ser identificado. (Foto Expreso).