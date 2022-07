Por Agencias

Ciudad de México.- En el más reciente audio de Alejandro Moreno difundido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el líder nacional del PRI mencionó al periodista Joaquín López-Dóriga como uno de los personajes dedicados a las noticias al que puede controlar para hablar bien de él.

López-Dóriga respondió a la publicación del audio, difundido en el programa “Martes del Jaguar”, en el que se escucha a Moreno Cárdenas hablar de su supuesta forma de controlar a periodistas y medios para que difundan información positiva sobre él, además de referirse de manera degradante a las mujeres.

“Me vas a decir que Reforma es un periódico importante, pero ¿cuántos periódicos hay y cuántos se leen? TV Azteca, la pinche televisora, tres vergazos, o sea… te la pongo más fácil: dos vergazos a López-Dóriga y se acabó el desmadre. ¡Y tampoco aguantan!”, dijo Alejandro Moreno en la grabación difundida por Sansores el martes por la noche.

“El miserable de @alitomorenoc con el lenguaje que lo retratas dice que ‘con dos vergazos a @lopezdoriga (en Proceso, asegura) se acaba el desmadre’. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo. Además es un cobarde. Adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado”, publicó anoche López-Dóriga.

La respuesta aparece además como tuit fijado en su cuenta de Twitter.

En el audio, “Alito”, como apodan al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que había ordenado a reporteros y medios a hablar positivamente de él.

“¿Tú cuándo has visto que eso pase en Tribuna, en Crónica o en Telemar? Nunca, nunca, jamás. Está como un día, un cabrón mandó un artículo a Tribuna… mandó un artículo poniéndome en toda madre a mí, un columnista en Tribuna, y me lo mandaron. ‘Ah, ¿eso escribió ese cabrón? Bueno, pon un artículo donde hablen maravillas de Alito, le ponen su nombre y lo publican’, y salió”, dijo el ex gobernador de Campeche en el audio. “¿Quieres decir algo? Lo escribes en tu espalda, pero en el periódico no escribes nada”, siguió.

“Yo soy brother de los dueños de Proceso, todos esos son mis brothers, Rafael Cardona, Antonio Navalón… ¿quién otro? Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navalón: ¡rájale la madre a tal hijoeputa, un vergazo’!”, añadió.

“Yo no soy periodista, pero soy político, y sé lo que más duele”, dijo en otra parte del audio.

Moreno aseguró que en caso de que él fuera dueño de un periódico, habría publicado en primera plana una nota en la cual se hablara de la madre de quien le ofendiera, junto con la frase “es una puta” (sic). El ex gobernador de Campeche también describió un momento en el que habría pagado 50 mil pesos para que una tercera persona “saludara” a la esposa de un reportero y se pudiera sugerir que lo engañaban. (Apro).