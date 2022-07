Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vivió Luis Echeverría para sufrir el repudio popular y lo enfrentó bajo encierro más de medio siglo sin más compañía que la soledad. A los mexicanos no duele su partida y menos a quienes fuimos víctimas de una guerra sucia concebida en lo más obscuro de la perversidad y el desprecio por la existencia de los demás. Es odiado porque masacró las esperanzas de generaciones que despertaban al llamado de la democracia y la justicia social.

El dictadorzuelo tercermundista jamás logró vomitar la sangre inocente que lo ahogó el 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71. Tampoco la derramada por otros que cayeron bajo el arrebato de su enfermiza ambición de liderazgo internacional. Fue mensajero del terror reclutado por la CIA para hacer lo que mejor sabía: reprimir y asesinar utilizando la fuerza del estado contra sus propios hermanos de raza.

Ahora tal vez el infierno le acomode, pero debió ser sepultado en Tlatelolco, debajo de las ruinas, ahí donde la sangre joven de los sacrificados aún permanece fresca. De cualquier forma, no tiene derecho a descansar en paz.

¿AHORA SI VA EN SERIO?

Ya es público que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, el supremo gobierno investiga probables irregularidades en el capital acumulado de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y deje que también a esposas, hijos(as) y familiares en distinto grado que algo, poco o mucho tendrían o tuvieron que ver en grandes negocios realizados a la sombra del poder. En cuanto al derroche con cargo a los contribuyentes mexicas, caso especial es el de Angélica “la gaviota” Rivera que en el uso de tarjetas bancarias no se midió, gastando “a lo bruto” en las tiendas más exclusivas del mundo-mundial, así como en los restaurants de mayor glamur donde aparecen cuentas por consumo super exageradas. En ello la imitaron sus hijas que con una reina en el trono explotaron su linaje de princesas.

No escapan desde luego, otras que recibieron la distinción de “primera dama” que, durante el neoliberalismo fue gracioso título nobiliario capaz de derribar cualquier obstáculo en el camino hacia la corrupción. Nilda Patricia de Zedillo, Martita de Fox y Margarita Zavala tendrán que aclarar las sospechas que ahora mismo traen a sus maridos ojerosos, malhumorados, desvelados y con frecuentes ganas “de hacer del baño”.

No sorprende, pero encabrona que las autoridades nos recuerden la forma y manera en que tales monarquías disponían del patrimonio social, como si fuera de su propiedad. Sin embargo, pareciera que llegó la hora de rendir cuentas. Aquí un paréntesis para reconocer que este columnista se equivocó al señalar en la colaboración anterior, que el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez al frente de la UIF, habría sido un error de AMLO. Dicho funcionario recibió el cargo y encargo, el 8 de noviembre del 21 y desde entonces permaneció calladito, siendo hasta ahora que apareció con las novedades señaladas convirtiéndose “de golpe y porrazo” en moderno Robin Hood. ¿Será por esto que se pasó risa y risa y hasta bromeando con los periodistas durante “la mañanera” del jueves?.

Pero no es todo porque en este último escenario también aparece Carlos Salinas de Gortari “el padrino” del priismo más rancio y conservador. ¿Qué hay sobre él?. ¡Todo!, pero especialmente las dudas respecto del crimen de Luis Donaldo Colosio cuyo presunto autor Mario Aburto Martínez pudo no haber actuado solo. Y es que tras 28 años la versión oficial a pocos convence. Usted dirá que ha transcurrido demasiado tiempo para que la Fiscalía General reabra el caso, pero, aunque no lo crea, existe interés del gobierno federal de investigar hasta los últimos detalles del magnicidio. ¿Tuvo algo que ver CSG?. He ahí el punto ciego de la cuestión.

Mientras tanto, respecto de la investigación de los expresidentes y sus familias existen diversas versiones. La opinión de quien aquí escribe es que AMLO se cansó del golpeteo de sus adversarios y está dispuesto a responder con hechos que dejen constancia de que con la ley no se juega. Tiene dos años para llevar a juicio a los corruptos que traicionaron a México y empobrecieron a la mayoría y con una poquita de voluntad política será más que suficiente.

SUCEDE QUE

¿Ignora el dirigente nacional del PRI que la Fiscalía General también es parte del gobierno de la república?.

Y hasta la próxima.