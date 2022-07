Por Agencias

Nueva York.- Mike Tyson, ex campeón de los pesos pesados, hizo diferentes confesiones en su podcast Hotboxin’, donde tuvo de invitado especial al terapeuta Sean McFarland. Habló sobre la muerte, una “fecha de vencimiento” que se acerca “muy pronto”.

“Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara y digo ‘guau, eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, que será muy pronto’”, contó el estadunidense de 56 años.

Tyson es considerado uno de los mejores boxeadores de los pesados en todos los tiempos. No sólo ha sido controvertido en el ring, como aquella escena en la que le arrancó con los dientes un pedazo de oreja a Evander Holyfield en una pelea de 1997, o su revelación a la adicción de la cocaína, su condena por violación en 1992 o, el más reciente hecho, el haber golpeado a un pasajero en un avión.

Sobre el dinero, el ex boxeador reflexionó que no lo hace para nada feliz.

“Siempre le digo a la gente: creen que el dinero los hará felices porque nunca antes han tenido dinero. Cuando tienes mucho dinero no puedes esperar que nadie te ame. ¿Cómo voy a confesarte mi amor cuando tienes 500 mil millones de dólares?

“El dinero te da la falsa sensación de seguridad. Crees que nada puede pasar. No crees que los bancos pueden colapsar. Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad”, apuntó.

Tyson señaló que se enfrascó en un diálogo con su pareja sobre este tema, donde el argumento de ella era que el dinero daba “seguridad”.

”’¿Qué es la seguridad?’, le pregunté. ‘No sé. Cuando pones dinero en tu banco y recibes un cheque cada semana y puedes vivir el resto de tu vida’, me respondió. ¿Eso es seguridad? ¿Eso significa que no contraerás una enfermedad, no puedes ser atropellado por un automóvil? ¿No puedes saltar de un puente? No sé. ¿Eso es seguridad? ¿Puede el dinero protegerte de eso?”, mencionó.

El ex boxeador admitió que tiene miedo de ser violento y no puede controlarla.

“¿Tiene eso algún sentido para ti? Soy Mike Tyson. Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar. Ellos no creen que me odio”, indicó. (Arturo López/Excélsior).