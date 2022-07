Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No hay lugar a discusión. Terminada la aventura sexenal, el cabecismo se va a quedar con el control del PAN estatal.

El padrón de militantes no vale la pena, anda por los ocho mil, pero necesitan el subsidio para financiar su movimiento. A partir de octubre no sobrarán recursos.

Hicieron a un lado a Don “Cacharro” Cantú. Para octubre nombrarán un sucesor que responda a los intereses del grupo. ¿Como quién?. El futuro a corto y largo plazo del panismo es muy negro.

Aunado, viene la pelea por los cargos de elección en 2024. Se habla de una ruptura entre los grupos de “El Árabe” Nader, César Verástegui y el “cuadro chico” de los Cabeza representado por Gerardo Peña e Ismael, el hermano que buscará la reelección en el Senado.

La presidencia del partido es la rifa del tigre. A partir de octubre, ya sin un guía político, cada quien jalará por su lado ¿a quién le encargarán el changarro?. La decisión no parece tomada.

Francisco Javier buscará postular candidatos al Senado con acentuación en su hermano. El proyecto familiar sigue adelante.

Si bien quiere repetir Ismael, también es cierto que el tampiqueño Nader se presenta como la “salvación”, sin hacer a un lado a Gerardo Peña Flores, ahora secretario General de Gobierno que en octubre regresará al Congreso federal para mantenerse vigente.

El tampiqueño contaría con el apoyo del CEN. Desde finales del 2021 le vieron los tamaños para ser candidato a la gubernatura, pero de Palacio estatal no lo palomearon.

No obstante, las mejores cartas las tiene “El Truko” con un respaldo de 640 mil sufragios a su favor de la alianza PAN, PRI y PRD, cuyos líderes tienen la intención de seguir unidos. La palabra final será la de Francisco.

¿Quién por las mujeres? El jefe ha mostrado preferencia por algunas damitas que mordieron el polvo, como María Elena Figueroa Smith, perdedora de diputación federal en 2015 y senaduría en 2018 ¿la va a rescatar?.

Otra con afectos en el grupo, pero simultáneamente coleccionista de derrotas es María del Carmen Pérez Rosas. Lleva dos al hilo por el tercer distrito electoral federal.

A Imelda Sanmiguel le han dado juego tanto Francisco Javier como Gerardo ¿será la solución para el partido? Ha demostrado fiel obediencia. Bateando también Mariela López Sosa, leal hasta la sumisión al grupo Xicoténcatl, ahora diputada federal y segunda al mando del CDE.

Hay quienes no apuestan un cacahuate por Sandra García Guajardo y Teresa Aguilar Gutiérrez, la primera benefactora de la suplencia del hoy Gobernador en el Senado, y la segunda con dos pasos por el legislativo estatal. Se les pasó el tiempo cronológico (dieron el viejazo).

Aparte de senadurías, están candidaturas a diputados federales y desde luego la reelección. Tres quieren seguir cobrando: Vicente Verástegui Ostos, Rosa María González Azcárraga y Oscar Almaraz Smer.

El hermano del ex candidato a la gubernatura lleva dos periodos, pero tiene derecho ¡a cuatro! Es decir, 12 años consecutivos. Luego dejar pasar un trienio y volver por otros doce ¿es posible?. Dicen que no hay mal que dure un sexenio.

Hablando en plata limpia, el PAN es el partido con el peor futuro en Tamaulipas pero, como en su época el priísta Egidio Torre Cantú, el gobernador saliente va a seguir controlando ¿se lo concederá El CEN? No les va a pedir permiso.

Ahora está en marcha la elección de delegados numerarios ante la Asamblea Nacional a realizar entre el 12 y 14 de septiembre. Esta región tiene derecho a poco más de cien. Aparte, nombrarán a 13 consejeros nacionales no trascendidos, pero seguro que serán los cabecistas más destacados. Ya se inscribieron.

Negros nubarrones se ciernen sobre el futuro celeste. Demostraron que no saben gobernar y pagaron la consecuencia en las urnas.

Tema aparte, alentador saber que la segunda línea del acueducto para ciudad Victoria comenzará construirse ahí por mediados del 2023 con plazo de culminación de dos años.

Ahora sí va en serio. El proyecto ejecutivo fue entregado por el alcalde Eduardo Gattás a la delegación de Conagua para su revisión, en tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo, se mueve en la Cámara de Diputados para conseguir la lana.

La línea es de 55 kilómetros con tubería de 91 centímetros, planta potabilizadora y cinco tanques de regulación que darán servicio -ahora sí- al acuaférico.

Fue un proyecto que convino Egidio Torre con el gobierno federal, pero que en 2018 desechó la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por no querer meterle lana. De los mil 250 millones de pesillos, al Estado le tocaba aportar el 45 por ciento. Echaron la reculada.

Hay sinergia entre el próximo Gobernador Américo Villarreal, por cierto recién recuperado del Covid, la Cámara Federal, Conagua y Presidencia de la República. Para las elecciones de junio del 2024 el proyecto color guinda estará avanzado en alrededor del 50 por ciento. Por fin.

Por el campus de la UAT, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos suscribió renovación de contrato colectivo de trabajo con el Sindicato de Trabajadores Académicos (SUTAUAT) representado por Luis Gerardo Galván Velazco. Dijo el Rector que la casa de cultura tiene finanzas sanas y siempre busca el beneficio de sus trabajadores sin comprometerse a algo que no podrá cumplir.