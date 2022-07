Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mil 300 obreros de la maquiladora Kemet trabajan bajo protesta debido a la negativa de la empresa de autorizar un incremento salarial mayor al 9.5 por ciento.

Desde hace un par de semanas, los trabajadores empezaron a desesperarse dado que no hay ningún avance en la negociación del contrato colectivo de trabajo, razón por la cual acordaron trabajar bajo protesta.

Estos brotes de inconformidad alertaron a los directivos de Kemet, que redoblaron la presencia de elementos de seguridad temiendo que los trabajadores paren sus labores por completo.

“Nosotros vamos a tener una reunión este día en la que vamos a seguir negociando el tabulador y los beneficios del contrato colectivo de trabajo completo”.

Sin embargo, el ambiente laboral es tenso y el sindicato está a la expectativa de lo que pueda ocurrir, aseguró Dolores Zúñiga Vázquez quien por cierto comentó que fue informada por los propios gerentes y representantes legales de Kemet, que habrá despido masivo de trabajadores en estos días.

“Esa información la recibimos como sindicato de parte de la empresa, pero yo no sé si sea verdad o sea una manera de querer presionar, la verdad no sabemos, pero lo dijo el representante legal de Kemet y para mí es verídico pero no tengo la certeza plena”, indicó Zúñiga Vázquez.