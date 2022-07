Por Agencias

Ciudad de México. A pesar de que la oposición firmó un acuerdo para rechazar todas las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que resta de su sexenio, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseveró que lo que resta de julio, agosto y septiembre, habrá un intenso trabajo de promoción, discusión, análisis y convencimiento sobre las bondades de la reforma electoral, por lo que se dijo preparado para impulsar esta propuesta y lograr que varias fuerzas políticas la acompañen.”

Mier, quien no consiguió la aprobación de la reforma eléctrica, y sobre quien pesa un señalamiento de manejo de recursos de procedencia ilícita en Puebla, ahora señala que “ha habido buen entendimiento entre algunos grupos parlamentarios para comenzar el análisis y discusión en los foros de parlamento abierto, pero eso sólo es un primer paso, no me voy a cansar de dialogar y platicar con todas y todos para que esta reforma pueda ser aprobada en el Congreso de la Unión”.

El diputado, quien también trabajó como secretario de gobierno al lado del llamado gober precioso – Mario Marín- consideró como “una buena decisión la apertura que ha habido de muchos sectores y organismos para avanzar en la discusión. Eso habla bien de la reforma y de la necesidad de que nuestro país cuente con mejores herramientas para fortalecer su democracia”.

Y confió con sus buenos deseos, en que poco a poco vaya quedando atrás ese capítulo llamado moratoria constitucional, que es la negativa de la oposición que ha dejado claro que no aceptará la reforma electoral por considerarla regresiva y atentatoria contra la autoridad electoral, que incluso es en la que Morena se recargó para obtener el triunfo en 2018, pues “los partidos políticos y sus legisladores están conscientes que el pueblo de México requiere reformas de gran calado”.