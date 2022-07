Por Agencias

Guerrero.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la encuesta para definir al candidato presidencial de Morena debe ser pública, verificable y transparente, para que quede claro qué es lo que quiere el pueblo.

El canciller estuvo este día de visita en Acapulco, Guerrero, donde participó entre gritos de “¡presidente!”, “¡presidente!” en la presentación de un proyecto para sanear la bahía y en un foro de mujeres por una vida digna.

Ebrard dijo que las resoluciones de los organismos electorales contra los aspirantes presidenciales de Morena están muy cerca de ser una limitación al derecho ciudadano, porque no ha iniciado ningún proceso de campaña presidencial. “Eso va a ser después”.

En conferencia de prensa, el funcionario expuso que los eventos partidistas a los que ha acudido, son a lo que tiene derecho, pues nada tienen que ver con la campaña presidencial. Se trata de actos sobre Coahuila y el Estado de México, donde el próximo año habrá elecciones.

El secretario de Relaciones Exteriores destacó que la ley no dice que no puede ir a eventos de su partido o que no puede opinar de nada.

Luego de resaltar que se van a impugnar las citadas resoluciones, rechazó que haya ido al puerto de Acapulco para que lo destaparan como candidato presidencial en alusión a los gritos de respaldo a sus aspiraciones.

«El pueblo es libre de decir lo que quiera, ni modo que les digamos absténgase de gritar. Déjelos que se expresen”, agregó en una conferencia de prensa, donde recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha destapado 5 veces.

Sobre la inasistencia a los eventos en los que participó de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y de sectores de la “izquierda” morenista, Marcelo Ebrard aseguró que él es parte de la izquierda amlista. “Soy amlista en las buenas y en las malas…aquí no hay derecho de antigüedad. Hay que estar en las posiciones y jugársela. Y es dónde he estado”, abundó.

Resaltó además que ha estado con el actual jefe del ejecutivo aún antes de la creación del partido Morena.

En la presentación del proyecto de saneamiento, el cual se realiza con el apoyo de la cancillería, la participación de una empresa estadunidense y el respaldo de agencias gubernamentales del país del norte, el canciller dijo que su objetivo es hacer de esta la bahía más limpia de América.

Ratificó su compromiso de impulsar acciones internacionales en beneficio de los mexicanos y para “cambiar las condiciones de vida de las personas, hacer que las cosas positivas sucedan, dar lugar a la era de los resultados”, pues diagnósticos “ya nos sobran”.

En el foro de mujeres, el funcionario pugnó porque haya igualdad de género y porque las mujeres sean libres, se les respete y se les escuche. Subrayó que toda su vida ha defendido eso, porque si no hay igualdad entre los géneros no puede haber igualdad en la sociedad. (Georgina Saldierna/La Jornada).