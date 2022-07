Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “La nómina es sagrada”, dijo el presidente Andrés Manuel para dejar claro que no habrá despido de personal, ni reducción de salarios, tampoco de aguinaldos para nadie del gobierno federal, esto en su nueva fase de ahorros que llamó un gobierno de “Pobreza franciscana”, exacto, anunció que será más dura que el proceso de Austeridad Republicana que fue el primer paso, pero pegando arriba, a los privilegiados y no a los trabajadores, menos a los sindicalizados, “porque eso nomás lo hacen los neoliberales”.

¿Y qué es la pobreza franciscana?, el presidente lo simplificó a que sus funcionarios tendrán que vivir como pobres en muchos aspectos, reducir viáticos, viajes y alejarse de la vida de reyezuelos que tenían, tienen todavía, muchos.

“Pero de ninguna manera será la austeridad que decían los gobiernos de antes, esa que recortaban a trabajadores y los de arriba seguían viviendo igual o mejor”, y otra vez la pedrada directa a muchos funcionarios emanados de Morena que aplican recortes a todo menos a las compensaciones de sus funcionarios de confianza, ni a sus novias o novios y tampoco se quitan la idea de seguir viajando en vehículos de lujo que al fin y al cabo el pueblo paga.

“El vehículo más nuevo que traigo es 2018, ese lo compró el anterior gobierno, dándoles mantenimiento siempre funcionan, a mi no me han dejado tirado”, explicaba en otra parte de su mañanera el presidente para anunciar en que se podía ahorrar dinero o en qué aspectos deben vivir como pobres.

Indiscutiblemente muchas cosas que hace el gobierno federal están mal planeadas, sin un estudio básico, parecieran guiadas por el rencor y el odio ya que solo se ve la idea de desaparecerlas por capricho, pero eso de pretender que los funcionarios de alto nivel vivan una “pobreza franciscana” es bueno y debería ser lo primero que implementen todas las administraciones, las municipales, estatales, la federal, las de organismos autónomos, porque una realidad es que los altos funcionarios viven como jeques árabes, se dan vida de millonarios pero a costa del pueblo, es más, hasta facturan sus comidas en restaurantes y pagan tanto en un solo banquete que ni siquiera diez familias comunes tienen ese ingreso semanal.

Y ni para que hablar de los vehículos en los que se pasean (trabajan dicen ellos), todos nuevecitos, alquilados a quien sabe quién, con quien sabe qué compromiso y luego de un año y medio, o dos, puestos a remate a sus consentidos o a los mismos jefes que los traen para el uso de sus casas o negocios.

Triste, pero no le hablo de una administración ni de un partido en particular, el problema parece generalizado, es más, siguiendo con el mismo tono del presidente y en su mismo contexto, aquí bien se les puede pedir a los altos funcionarios, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, de cualquiera de los poderes, que quien este libre de pecado que arroje la primera piedra.

Eso que hoy se anuncia, la pobreza franciscana para los mandos en el gobierno, es lo que desde años hace falta en las administraciones públicas, porque si un trabajador se gasta el saldo o los datos de su celular para cumplir con algunas tareas de su encomienda como burócrata, ¿por qué a los jefes se les pagan esas facturas de celular?, y lo mismo pasa con la gasolina, las comidas, los viáticos, los seguros de vida.

Quizá el mero concepto servirá para una critica acida al presidente, seguirá la frase y la denuncia de que se cree un mesías, pero esta vez no anda nada errado sobre lo que necesita este México lindo y querido, menos gasto en su gobierno, quitarle privilegios a quienes además de agenciarse sueldos muy altos no gastan un solo peso de su salario ni para comprar papel de baño o llevar a sus hijos al colegio, es más, muchos hasta con becas, que parecen para hijo de sultán, los tienen.

San Francisco de Asís, de ahí viene ese termino de “Pobreza franciscana”, fue un santo católico que vendió todo y lo regalo a los pobres, que siguiendo la enseñanza de su Dios, de Jesús, no necesito ni oro ni plata para evangelizar, se duda mucho que los funcionarios vayan a acudir a eso, es más, no se les quiere ver pobres, lo único que se pretende con ellos, y ojalá esta si la cumpla el presidente y que entiendan el mensaje (completo de preferencia, incluyendo eso de que la nómina es sagrada y usar vehículos no tan nuevos) los alcaldes, Diputados, Senadores, gobernadores y sus gabinetes, en general, todos, porque eso sí sería un gran ahorro, eso sí dejaría mayor margen para cumplir lo que han prometido en campañas, vaya, que tengan tantita madre y no solo sacrifiquen a la raza de más bajo nivel, o lo que es igual, que dejen de mamar y dar topes para pasar a una etapa de solidaridad con sus pueblos y ayudantes…

LLAMA UAT A ESTUDIANTES A SER EMPRENDEDORES… Estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevaron a cabo la exposición de proyectos emprendedores de productos regionales denominado Tamaulipas Exporta 2022.

En este evento organizado por la Coordinación de Negocios Internacionales, los alumnos que cursaron en el recién concluido periodo Verano 2022-2 las materias de Cotización Internacional y Comunicación Organizacional mostraron su trabajo final en el Laboratorio de Televisión de la Facultad.

Tamaulipas Exporta consiste en realizar un proyecto de exportación que integra la investigación de mercado, trámites aduaneros, logística y cadena de suministro para una determinada marca en la cual se tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura.

Durante el evento se realizó un recorrido por los cuatro módulos participantes, donde se dieron a conocer las marcas All Aglio, Salsas MaryVic, Jugos Natural Tam y aceite de olivo Oliva del Cielo.

El Dr. Armando Villanueva Mendoza, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, al encabezar un recorrido por la exposición, felicitó y reconoció a los jóvenes por el desarrollo de sus propuestas.

En este contexto, la Mtra. Iris Yadid Godina Muñoz, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Internacionales, destacó la importancia de promover estas actividades, en las que sus estudiantes, asesorados por el cuerpo docente, ponen en práctica sus conocimientos y presentan propuestas que contribuyen a su formación emprendedora.

