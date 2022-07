Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-“En Morena el gran protagonista es el pueblo de México, y en este caso, el pueblo de Tamaulipas” afirmó hoy el delegado, Ernesto Palacios Cordero al presentar los avances de los trabajos de la renovación del Comité Estatal, con rumbo al Congreso Nacional de Unidad y Movilización, mismos que deberán culminar, en el caso de Tamaulipas, para los días 6 y 7 de agosto.

“Morena no solo es la primera fuerza de México, sino es el partido más importante en América Latina”, sostuvo el delegado tras explicar que para este proceso se emitió en tiempo y forma una convocatoria abierta para militantes y simpatizantes; “y por primera vez en la vida política de México, Morena es el partido que abre sus puertas a toda la sociedad mexicana, en este caso a toda la sociedad tamaulipeca, para que hombres y mujeres libres puedan militar en él”.

Con este método, “vamos a llevar a cabo un proceso de renovación interna, donde demostraremos, una vez más, que Morena, es el partido más democrático, de hecho, es el movimiento que nació para que en México exista una verdadera democracia”, dijo.

Ante representantes de medios de comunicación, Palacios Cordero explicó que en esta reestructuración serán elegidos: presidente, secretario y demás miembros de la estructura partidista; también que se reestructurarán sus estatutos “para contar con un partido acorde al momento histórico que vivimos”

En conferencia de prensa, desde lo que será el nuevo edificio de Morena ubicado en el 18 y 19 Matamoros en esta capital, dijo que este viernes 15 de julio vence el plazo para el registro de los participantes y en cada distrito de Tamaulipas se van a elegir cinco mujeres y cinco hombres.

“Porque entre todas y todos debemos elegir a quienes guiarán los trabajos de nuestro movimiento a la elección de 2024”, mencionó Palacios Cordero.

Quienes no podrán postularse son quienes hayan sido candidatas o candidatos por un partido que no sea Morena en las elecciones 2020,2021 y 2022, y a quienes la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia haya suspendido sus derechos partidarios.

Quienes sí podrán postularse son aquellas personas que acrediten su militancia en el movimiento y cuentan con constancia de afiliado, credencial de protagonista del cambio verdadero o del gobierno legítimo, gafetes, documentos o fotos del evento y actividades del partido.

En Morena el gran protagonista es el pueblo, “Morena es patrimonio del pueblo, no de sus dirigentes, luchamos por ideales y causas, vamos a seguir caminando en unidad, construyendo la unidad y haciendo posible la revolución de las conciencias”, concluyó Palacios Cordero.