Por Agencias

Ciudad de México- Salvador Zerboni y la rockera Alejandra Guzmán tuvieron un romance hace más de 20 años. Durante el tiempo que duraron, ella lo introdujo al mundo de las drogas, afirma el actor.

El noviazgo entre Zerboni, que tenía 18 años, y la cantante, ya en sus 30, fue uno muy turbulento por el ambiente en el que se desenvolvían.

Ambos se conocieron durante una fiesta en Acapulco.

“Llegué con unos amigos, la miré de lejos y me impactó, se me hizo una mujer despampanante y cuando me dijeron quién era no lo podía creer”.

El noviazgo ocurrió a mediados de la década de los noventa, entre 1997 y 1998, y Alejandra Guzmán le dedicó una canción.

Dentro de ‘La casa de los famosos’ comenzó a sonar la canción Hacer el amor con otro, de La Guzmán, y Zerboni afirmó que ella se la dedicó como 20 veces.

También bromeó con que lo había inducido a las drogas: “Ella me llevó a la mala vida, ella es la culpable de todos mis vicios”.

No es la primera vez que Zerboni habla sobre el tema, pues en El minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, ya lo había contado.

“Los ambientes pesados, drogas. Yo en mi vida las había visto, entonces, ahí la probé por primera vez y, gracias a Dios, no se me hizo un vicio”.

Además dijo que el ambiente que vivió con la Reina de Corazones «lo espantó», por lo que decidió poner punto final a la relación.

“Estábamos en ‘El cambalache’, en Insurgentes, ella y yo cenando, y llegó Polo Polo y otros amigos se empezaron a echar balazos, un desmadre que traían con el papá de Alejandra Guzmán. Y yo salí por debajo de la mesa, le quité las llaves y me fui a mi casa. Por esa situación tomé la decisión de terminar mi relación”, dijo el actorr.

Con Gustavo Adolfo Infante incluso llegó a decir que más que de Alejandra Guzmán como persona, se enamoró de la figura que representaba.

“Me enamoré de la rockstar, no de Alejandra. Me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo, viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes”. J. Villarello/Excélsior).