Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde siempre AMLO ha sostenido que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. De ahí el llamado para que los funcionarios se ajusten a las circunstancias económicas que privan en la república tras el saqueo criminal de los regímenes neoliberales. Ya sabéis que una de las máximas del ejecutivo es procurar que los servidores públicos se acostumbren a vivir en la justa medianía como decía Juárez, en el entendido de que es un honor servir a los mexicanos.

No extrañe por otra parte, que en una de las últimas “mañaneras” se hayan dado a conocer los sueldos de algunos(as) que ostentan cargos relevantes, muchos de los cuales sobrepasan hasta en más del doble a lo que gana el presidente de la República. En este sentido aplican los amparos, incluso a favor de la Suprema Corte de Justicia y de otras instituciones cuyos integrantes se pasaron por “el arco del triunfo” el mandato constitucional respecto del tope salarial.

El asunto es que el gobierno federal recortará gastos innecesarios a efecto de encausar mayores recursos al bienestar social sin que esto signifique condenar a la indigencia a los funcionarios. Se trata simplemente de evitar el exceso administrativo, el abuso en uso vehículos oficiales, telefonía, combustibles, viáticos, secretarios, “guaruras”, “asesores”, etc., etc. Todo esto a lo que fue y en algunos casos sigue siendo tan inclinada la burocracia de cuello blanco que permanece incrustada en diversas esferas oficiales.

Por supuesto que adoptar “la austeridad franciscana”, ha sido interpretada por los conservadores como “fracaso absoluto en el manejo de las finanzas públicas” con su respectivo culpable que no es otro que AMLO. Es la campaña de moda en los medios al servicio de la reacción, complementada por lo que suponen “inminente rompimiento del acuerdo comercial con Canadá y EU”. Esto último en relación con la política energética donde presionan poderosos sectores empresariales ignorantes de las condiciones que sirvieron de base al tratado en cuestión. Justo en este aspecto, Andrés Manuel explicó de manera comprensible este jueves, que la soberanía de la nación no está en riesgo ni se pondrá a consideración de intereses comerciales. Todos sabemos que esta clase de ataques pretenden debilitar el proceso de transformación pacífica que vive la república.

Quedamos en que el supremo gobierno recortará gastos y ahorrará donde sea posible sin por ello suponer que hay crisis cuando por el contrario, se trata de administrar de la mejor forma el presupuesto, es decir, el dinero de todos los mexicanos.

“EL PATALEO” DE PEÑA NIETO

Oiga, ahora sabemos de las amenazas que Enrique Peña Nieto lanza desde el exterior. (La última vez se le vio meditabundo cual “ido de la mente”, en el parque “El Retiro” en Madrid). Amenazas digo, después de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF “por sus siglas en español”), filtró presunta investigación relacionada con familiares, amigos, y Angélica Rivera, mejor conocida como “la gaviota” apodo del cual dejó constancia a su paso por Los Pinos. Dícese que antes de abandonar la residencia presidencial cargó con muebles, obras de arte, joyas, vajillas y hasta con el papel sanitario.

Algunos “analistas” han echado a volar su imaginación afirmando que EPN está “bien enchilado” porque AMLO rompió el pacto de no agresión acordado entre ambos, por lo que está dispuesto a dar a conocer videos donde aparece la maestra Delfina Gómez quesque recibiendo recursos destinados a la campaña presidencial del último candidato de Morena. Si sucede, dicen, “será una bomba” que nulificará las aspiraciones de la dama al gobierno del estado de México y dejará en entredicho a AMLO. Más vale que el ex presidente no le rasque, digo yo.

SUCEDE QUE

Y los morenistas y uno que otro aventurero, en chinga acosando a Américo por los cargos…el partido les vale madre.

Y hasta la próxima.